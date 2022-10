Humo sprak met Twitter-ster Orvaline: ‘Een vrouw met een mening blijft voor veel mannen toch iets moeilijks’

Het internet mag dan meer en meer van onze tijd opslokken, we krijgen er ook veel mooie dingen voor terug: van sexting tot streaming, van catfish tot neplikes en van clickbait tot de TikTok-dansjes van Jacques Vermeire. Humo, uw eiland in die zee van e-llende, spreekt deze maand met de mensen die het leven online een klein beetje leuker maken. Vandaag: Orvaline.

Van Eveline ‘Orvaline’ Martens weten we al veel, misschien wel bijna alles, want dankzij haar bijzonder openhartige tweets passeert vrijwel elk aspect van haar leven in onze tijdlijn. Dat belooft dus een kort interview te worden.

Eveline Martens «Iedereen belicht online graag de mooie kanten van het leven, maar meestal wordt er gezwegen over de mindere dingen. Ik spreek gewoon openlijk over hoe ik mij voel, dus ook over alle negatieve momenten. Sommige mensen vinden dat verfrissend, ik krijg geregeld fijne berichten van volgers die zelf een moeilijke periode doormaken en dankzij mijn tweets weten dat ze niet alleen zijn.

»Al zijn er natuurlijk net zoveel mensen die het vooral irritant vinden, die het zien als een roep om aandacht. Ach, dat is ook wel normaal, in het gewone leven vindt ook niet iedereen mij leuk.»

Ik zag iemand iets tweeten dat het “in is” om mentale problemen te hebben. Guess what, mentale problemen zijn van alle tijden maar het is nu gewoon bespreekbaarder geworden dan vroeger dus die opmerking is niet alleen apathisch maar ook gewoon onjuist. U mag terug gaan zitten. — Orvaline🪬 (@MartensEveline) 10 oktober 2022

HUMO Hoe dan ook: je tweets gaan niet onopgemerkt voorbij.

MARTENS «Ik had lange tijd niet door wat de impact was, ik ging ervan uit dat Twitter in België maar een klein clubje mensen was. Tijdens de zomer van vorig jaar, toen we eindelijk naar buiten mochten, werd ik plots herkend en aangesproken: ‘Ah jij bent die van Twitter!’ Dat was superraar, maar ik besef nu wel dat veel mensen zien wat ik deel.»

HUMO Ik heb niet het idee dat je daardoor minder dingen deelt.

MARTENS «Ik ben wel wat terughoudend als het over mijn broer en mijn ouders gaat. Zij hebben nergens om gevraagd, dus ik wil hun privéleven ook echt privé houden.»

HUMO Wat vinden zij ervan dat je ineens een bekend Twitteraar bent?

MARTENS «Mijn ouders zitten niet op sociale media, dus ze vinden het allemaal redelijk lachwekkend. Mijn moeder verbaast het overigens niets dat ik zo actief tweet. ‘Dat je het nog niet langer doet! Dat is helemaal jouw ding, je hebt altijd al een grote mond gehad en een mening over alles.’ Blijkbaar riep ik op mijn vijfde al: ‘iedereen heeft recht op mijn mening!’.»

HUMO Die mening zorgt er wel voor dat je soms écht veel shit over je heen krijgt.

MARTENS «Het dieptepunt was toen iemand anoniem naar mijn werkgever had gemaild om slechte dingen over mij te zeggen. Daar stond ik wel van te kijken: dat je mij zo hard haat dat je zoiets doet.»

HUMO Je hebt je account toen ook verwijderd.

MARTENS «Ja, ik was even kwaad op de wereld. Dat hebben wel meer mensen op Twitter helaas. Vooral vrouwen krijgen veel bagger over zich heen, want een vrouw met een mening blijft voor sommige mannen toch iets moeilijks.

»Twitter zou ook wel iets mogen doen aan al die anonieme accounts, de David-met-tien-cijfers-achter-zijn-naam. Van die mannetjes die in aparte groepen afspreken om massaal één persoon te gaan pesten omdat die een uitspraak heeft gedaan die hun niet zint.»

HUMO Na een paar weken was je terug.

MARTENS «Twitter is een soort dorp waaraan je gehecht bent. Vaak een leuk dorp, soms een kutdorp, maar vooral een manier om mee te zijn met de wereld. Het is een voortdurende stroom van prikkels, van weetjes, van feitjes, meningen, en als dat ineens stopt, mis je dat wel.»

HUMO Wat is het mooiste dat je in het dorp hebt gevonden?

MARTENS «Ik heb hier veel leuke mensen kennen, onder wie één van mijn beste vriendinnen. Het is een makkelijke manier om iemand al goed te leren kennen voor je in het echte leven afspreekt.

»Iemand schreef laatst nogal negatief in De Tijd dat Twitter een verzamelplaats is van mutuals die gewoon hun eigen mening echoën. Dat hóéft het niet te zijn. Ik heb bijvoorbeeld al mensen ontmoet die ik anders nooit had leren kennen, omdat ze bijvoorbeeld een andere politieke mening hebben, maar met wie ik toch opmerkelijk veel raakvlakken bleek te hebben.

»Je moet er natuurlijk wel voor openstaan, echt willen luisteren naar de ander. En soms twee keer nadenken voordat je iemand veroordeelt. Wees gewoon iets liever voor elkaar.»

Problemen mee? Ja, ik wel hoor. Dikke neus van het wereldrecord snot snuiten in 1 minuut, 38 graden koorts, verstopte sinussen en prikkeldraad in mijn keel. Als ik ziek ben, ben ik even erg als een man met een lichte verkoudheid. I’M DYING OKAY ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/39FHAb0ThX — Orvaline🪬 (@MartensEveline) 7 oktober 2022

HUMO Nog twee vragen die we iedereen stellen. Eerst: wie moeten wij allemaal gaan volgen?

MARTENS «Waar Instagram steeds vervelender wordt, zie je op Twitter juist steeds meer artiesten opduiken om hun kunst verspreiden. Iemand die ik erg goed vind, is Studio Caro, die heeft zoveel talent, het was één van de eerste mensen die ik zelf ben gaan volgen.»

HUMO En tot slot: alle voors en tegens afgewogen: heeft het internet ons leven beter gemaakt of niet?

MARTENS «Vandaag zeg ik: het heeft ons leven beter gemaakt. Morgen kan ik gerust het tegenovergestelde zeggen. Ja, ik ben niet zo van de sluitende antwoorden, maar dat zie je ook wel aan mijn tweets (lacht).»