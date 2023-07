Iconische locaties uit jeugdseries verloederen: gesloten na klacht van GAIA of na ongewenste telefoontjes van een medewerker

Troffel en mortel, snel! De gemeente Asse moet dringend werken uitvoeren aan…het gemeentehuis, dat vooral bekend is als het gemeentehuis uit ‘Samson en Gert’. Nu we daar toch over bezig zijn: hoe zou het nog zijn met enkele ándere locaties die eertijds dienden als decor voor onze jeugdherinneringen? Niet zo goed, zo blijkt.

De Ravenburgse Post (‘Postbus X’): ondergebracht bij Knack

Postbus X Beeld VRT

Een uitdunnend want sterk vergrijsd abonneebestand en tegenvallende advertentie-inkomsten veroordeelden de redactie van ‘De Ravenburgse Post’ begin deze eeuw tot hetzelfde lot dat zovele andere regionale dagbladen beschoren was: het faillissement.

Het blad werd verkocht door de kleine uitgeversfamilie Hiks aan mediagroep Roularta, bekend van andere noodlijdende publicaties als Knack, waarna De Ravenburgse Post niet langer verscheen onder eigen titel en opgeslorpt werd door De Streekkrant.

Toen ook die laatste uitgave verdween eind 2021, werden de redactieleden van de voormalige Ravenburgse Post met pensioen gestuurd. Het zou gaan om drie journalisten, waarvan één hoogst irritant, één fotografe, en een stokoude archivaris die bij nader inzien al ettelijke decennia pensioengerechtigd was.

De redactie werd afgebroken, en moest, zoals alle andere afgebroken gebouwen tegenwoordig, wijken voor een appartementsgebouw.

De Melkherberg (‘Kabouter Plop’): geen zin in hippe sojamelk

De Melkherberg Beeld VTM/Studio 100

Ook fabelwezens moeten mee met hun tijd, en toen de huidige trend rond lactosevrije melk, soja- haver- en amandelproducten ook de randen van het Kabouterbos bereikte, had de uitbater van De Melkherberg twee opties: aanpassen of volharden.

Hij verkoos het laatste, tegen elke commerciële logica in. Een wanhoopspoging om zijn melkproducten als ‘biologisch’ in de markt te zetten, leverde uiteindelijk niets op.

‘Hoe hoor je in godsnaam een amandel te melken?!’, zou de uitbater regelmatig hebben geschreeuwd tegen klanten, en ook met het moderne verschijnsel van laptopwerkers had hij naar verluidt geen geduld. ‘Het is plopperdeplop, niet lapperdetop,’ zou een vaak gehoorde boutade geweest zijn - doorgaans verkruimelde de zaakvoerder daarbij ook nog een paar plopkoeken boven het toetsenbord van volharders.

De ondernemingsrechtbank van Kabouterbos sprak drie jaar geleden het faillissement uit.

Circus Bumba (‘Bumba’): gesloten na klacht van GAIA

Bumba Beeld VRT/Studio 100

Vijf jaar geleden kwam er een abrupt einde aan vele jaren van kindervertier en verrukking toen Michel Vandenbosch van GAIA naar buiten kwam met een filmpje dat heimelijk opgenomen was achter de schermen van het populaire kindercircus Bumba.

Daarop bleek dat dierenmishandeling geen uitzondering was, maar een dagelijkse gewoonte. Exotische dieren werden vernederd, met geweld in kinderlijke pakjes gestopt - bij de daaropvolgende politie-inval werd zelfs een beer aangetroffen in een rokje -, en gedwongen tot het uitvoeren van de gevaarlijkste kunstjes voor het vermaak van het betalende publiek.

De lijst aan diersoorten die daarvoor illegaal het land binnengesmokkeld waren, was hallucinant: olifanten, neushoorns, nijlpaarden, exotische vogels, tijgers, apen, en zelfs één pinguïn.

Toen het parket een onderzoek opende naar aanleiding van het filmpje, en daarbij ook nog een probleem boven water kwam met de verblijfsvergunning van de circusdirecteur, van wie de ware nationaliteit onbekend is, vluchtte die naar het buitenland.

De Jongerenfoon (‘Buiten de zone’): opgedoekt na ongewenste telefoontjes

Buiten De Zone Beeld VRT

Ruzie met je eerste lief, hardnekkige acné, gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht, of gewoon faalangst tijdens je examens: in de jaren negentig kon elke adolescent met Een Vraag terecht bij De Jongerenfoon, een initiatief steunend op subsidies van de Vlaamse overheid en bemand door vrijwilligers.

Het aantal oproepen slonk echter doorheen de jaren, en in 1996 werd besloten om de subsidies voor De Jongerenfoon te schrappen wegens ‘te verouderd’ - een pijnpunt dat alleen maar duidelijker werd door de naderende intrede van het internet.

Onofficieel zou het gedrag van één telefonist echter mee aan de basis hebben gelegen met het mislopen van verdere subsidies: de vrijwilliger in kwestie zou het niet kunnen laten om vrouwelijke bellers achteraf ongevraagd terug te bellen, en soms zelfs nog maandenlang te blijven bestoken met ongewenste telefoontjes.

Kasteel Kulderzipken (‘Kulderzipken’):

Het kasteel uit Kulderzipken Beeld VRT

Verontwaardiging bij liefhebbers van geschiedenis en erfgoed, met hier en daar zelfs kans op een woedebui, toen het Antwerpse stadsbestuur enkele jaren terug de plannen openbaar maakte om Kasteel Kulderzipken, het op één na oudste gebouw in de stad, te verrijken met een moderne aanbouw.

De nieuwe toevoeging moest dienstdoen als onthaalgebouw voor de vele toeristen die de middeleeuwse burcht jaarlijks bezoeken, maar kon vooral aanvankelijk op bijzonder weinig bijval rekenen onder Antwerpenaren. Op sociale media klonk de hoon oorverdovend: ‘Koning Jozef draait zich om in zijn graf!’, en ‘Is dit soms een serviceflat voor de moeder van de duivel?!’

Ondanks alle commotie won de veelbesproken uitbreiding en renovatie van Kasteel Kulderzipken echter de Onroerenderfgoedprijs 2022, uitgereikt door een vakjury die duidelijk lak had aan jeugdherinneringen.

Chateau Arthur (‘Schuif af’): illegaal gebouwd, en dus gesloopt

Schuif Af Beeld VTM

Geen jeugdherinnering waar vandaag nog zo weinig van overeind blijft als deze.

Van een afstandje zag het er altijd al uit alsof een forse windhoos had huisgehouden in een opslagplaats met ongebruikte paletten, maar het houten Chateau Arthur was wel jarenlang het decor voor het jeugdmagazine ‘Schuif af’ - vandaag het beste herinnerd als het laatste programma waarvoor Ingeborg haar teksten nog niet toegestraald kreeg door interstellaire scenarioschrijvers met een gevoel voor humor.

Na de laatste aflevering fungeerde het in het groen gelegen bouwwerk nog enkele jaren als vaste verblijfplaats van de zonderling Arthur, Ingeborgs evenknie in het programma, tot het op de lijst kwam te staan van zonevreemde constructies in natuurgebied. Een bevel tot afbreken volgde, waarop een ziedende Arthur in ontbloot bovenlijf zich vastketende aan de opgedaagde graafmachines.

Na tussenkomst van de politie, en een snelle arrestatie voor smaad en geweldpleging jegens een agent in functie, werd Chateau Arthur in geen tijd tegen de bosgrond getikt. En daarmee samen: de laatste restanten van onze jeugd.