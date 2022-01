‘Ik heb zelden zo’n saai gesprek moeten voeren als over dat gedoe met ‘The Voice of Holland’’

Over verslavingen moet je niet lichtzinnig doen. Je ziet iets, je hoort iets, je snuift of slikt iets en hup: daar ga je! Maar als het zover komt, zijn er altijd oplossingen. Zoals een bezoek aan Humo’s Huisdokter, de onvolprezen deskundige dokter De Zeulder.

HUMO Zijn verslaafden makkelijk te behandelen?

Dr. Koen De Zeulder «Ja, tenminste als je weet waar het probleem precies zit. Patiënten beseffen vaak niet waaraan ze precies verslaafd zijn. Ik zag onlangs een wanhopige vrouw die verslaafd was aan schoenen, dat dácht ze tenminste. Haar huis was zo volgestouwd met schoeisel dat ze een magazijn had moeten huren om de lederen nieuwkomers op te bergen. Ze had zich in de schulden gewerkt, haar man was een zenuwinzinking nabij, het ging dus niet zo goed met haar. Maar ze vertelde me dat ze eigenlijk een hekel heeft aan schoenen. ‘Ik loop het liefst van al op blote voeten,’ zei ze met een raadselachtige, om therapie smekende glimlach.

»Het kostte mij drie minuten om het probleem op te lossen. Daarna hebben we nog wat gebabbeld over ‘The Voice of Holland’ en de stijgende energieprijzen. Dat werd een saaie conversatie, maar ze had vooraf betaald voor een sessie van vijftig minuten.»

HUMO Hoe zat het dan precies met die verslaving?

De Zeulder «Mensen met een verslaving hebben vaak rare hersenkronkels. Alcoholisten zijn vaak verslaafd aan drankverpakkingen, lijmsnuivers aan de ijverige sfeer van doe-het-zelfzaken en ziekelijke hondenliefhebbers aan het gevoel van warme kakzakjes in hun hand. Deze dame was helaas verslaafd aan saaie gesprekken. Mijn intuïtie werd bevestigd door het gesprek dat volgde.»

HUMO Over ‘The Voice’ en de energieprijzen?

De Zeulder «Ja.»

HUMO Wat vindt u van het gedoe met ‘The Voice’ en de stijgende energieprijzen?

De Zeulder «Dat vroeg dat mens mij ook. Ik heb zelden zo’n vervelend gesprek moeten voeren. Die vrouw raakte niet verder dan: ‘Het is toch erg!’ en ‘In wat voor wereld leven wij!’ En ik maar ja knikken. En over de aardgasprijzen vroeg ze zich af: ‘Hoe gaan wij dat allemaal moeten betalen?’ Wat dat laatste betreft, heb ik haar gezegd dat ze al die schoenen te koop moet zetten op een goeie tweedehandssite, dan kan ze daar nog eeuwenlang haar energie mee betalen. Volgende week komt ze langs om dat idee te bespreken. Ik heb haar gezegd dat ik mijn tarief dan wel zal vertienvoudigen, maar dat vond ze prima. Er zijn mensen die tot het uiterste gaan voor een saai gesprek.»

HUMO Waarom worden uw consultaties plots zo duur?

De Zeulder «Omdat de voorbereidingen zo tijdrovend zijn. Als ik iets zinvols over beide onderwerpen wil zeggen, moet ik het repertoire van Marco Borsato en die andere kerel grondig bestuderen. Daarnaast moet ik de Russische buitenlandpolitiek goed in de gaten houden, en daar gebeurt elke dag iets nieuws. Want als ik zomaar wat uit mijn nek klets, dreigt het alweer een saai gesprek te worden, en dan staat die patiënte daar elke week.

»Er is wel een straaltje hoop. Vorige week was er in ‘De afspraak’ een babbel met een Gentse wijsgeer die vertelde dat hij iets had gezegd, en dat de manier waarop hij dat had gezegd ook helemaal in orde was, maar het was allemaal anders begrepen en dat had te maken met de context waarin het werd gezegd, en dus wilde hij blijkbaar dat hij het niet had gezegd, maar dat wilde hij dan weer niet gezegd hebben. Oersaai dus. Dat staat allemaal online, en ik hoop dat de arme mevrouw voortaan daar aan haar trekken zal komen. Het wordt een zware klap voor de Belgische lederwarenhandel, maar dat is de bluts die we er qua collaterale buil bij moeten nemen.»

HUMO Nu u het zegt, om even op het begin terug te komen: wat heeft een verslaving aan saaie gesprekken met schoenen te maken?

De Zeulder «Dat wil ik wel uit de doeken doen, maar dat dreigt een heel saai gesprek te worden. Ik kan maar beter voorzichtig zijn, want ik weet niet hoe verslavingsgevoelig je bent. Wie weet sta je volgende week al een Torfs of een vanHaren leeg te kopen. En nog een week later sta je hier voor een saai gesprek, onder het doorzichtige mom van een schoenenverslaving.»

Taboe: mensen die geworsteld hebben met een verslaving, Eén, zondag 30 januari, 20.00