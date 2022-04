‘Ik pleit ervoor om Sam, Angèle en Simonne uit ‘Thuis’ te zwieren’

De centjes zijn op. De VRT gaat weliswaar dertig digitaal geprofileerden aanwerven om Netflix en co. te verpletteren, maar meer dan tweehonderd medewerkers moeten het aftrappen. Zal José De Cauwer voortaan de koers in zijn eentje van commentaar moeten voorzien? Dat zal niet zo snel gebeuren, er zal bij die dertig digitaal geprofileerden wel iemand zitten die iets van de koers afweet. Wat we wél al weten, is dat ‘Thuis’ moet verkassen naar een extern productiehuis. De fans vrezen het ergste.

LAURA (43, juwelenontwerpster) «Er zullen wel wat personages moeten sneuvelen, en dat is niet eens zo jammer. Ik pleit ervoor om Sam, Angèle en Simonne eruit te zwieren. Want wat die vaak rond hun nek hebben hangen, dat is gewoon verschrikkelijk. Het zou goed zijn dat een juwelenontwerpster daar een winkeltje begint. Het zal de reeks alleen maar spannender maken, want juwelen komen van pas bij alle grote momenten in het leven. Ja, wij maken betaalbare gelegenheidsjuweeltjes; niet alleen voor de zwangerschap, maar ook voor de geboorte, voor de eerste stapjes en dat gaat zo door tot het levenseinde. Het is een mooie troost voor de nabestaanden als ze kunnen zeggen: ‘Oma droeg toch maar een schitterend biologisch afbreekbaar collier toen ze in haar laatste rustplaats neerdaalde.’ Die kans hebben de makers al verkeken bij de begrafenis van Tania, maar in het licht van de besparingen zullen er nog wel meer sterfgevallen volgen. Hopelijk maakt de VRT snel duidelijk met welk productiehuis ze willen samenwerken, dan kan ik een klappeke gaan doen met die mensen.»

MIGUEL (37, microbioloog) «De VRT heeft drie weerkundigen in dienst. Kunnen ze er daar niet een paar van buitengooien? De weersvoorspellingen zijn tegenwoordig zo goed dat één weerbericht per week volstaat. Op andere dagen kan dan andere nuttige informatie worden gegeven, bijvoorbeeld op donderdag – met het oog op de aankopen voor het weekend – een microbiologisch bulletin: ‘Ferrero: waakzaamheid geboden! De boerensalami van de Aldi: salmonellawaarschuwing! De halloumi van biowinkel De Ethische Vlinder: meer streptokokken dan wat anders!’ Zoiets dus. Daar dan je podcasts tegenaan gooien, en de hele handel kan op TikTok en Instagram.

»Maar vooral: Waldek moet dringend een microbioloog aannemen om zijn wijnproductie in de gaten te houden. Want als die wijn vol blauwalgen zit, dan oogt dat wel bijzonder, maar wie is daar het slachtoffer van? De argeloze consument!»

JULIAAN (27, interior designer) «Er lopen zowat dertig personages rond in ‘Thuis’, onder wie twee flikken. Jawel, twee! Leven wij misschien in een politiestaat? Schrappen dus. De hele entourage van Bar Madam mag ook vertrekken, want dat café heeft meer personeel dan vaste klanten, dat had al drie keer failliet moeten zijn. En twee dokters, zeg! Hoor je die ooit iets zeggen over de werkdruk en de onderbemanning in de zorg? Weg ermee, totaal ongeloofwaardig en beledigend voor iedereen die in een ziekenhuis of een zorgcentrum werkt.

»Wat ik echt schrijnend vind: bijna alle verhaallijnen spelen zich binnenskamers af, maar daar loopt geen enkele interior designer rond. Je zal denken: dat kan toch niet, maar het is zo. Geen enkele! En dat terwijl er zoveel jonge, getalenteerde interior designers naar werk zitten te snakken op stoelen die ze zelf hebben ontworpen. Het is een schandaal.»

SONJA (83, professor emeritus germanistiek) «De komst van televisie heeft de Nederlandse woordenschat erg verarmd, en ‘Thuis’ is daar een schrijnend voorbeeld van. Ik heb het onderzocht: in de laatste drie seizoen worden maar 350 woorden gebruikt, waarvan ‘amai’ en ‘miljaar’ de meest voorkomende zijn. Het zou goed zijn als Frank al eens het woord ‘zwerk’ laat vallen, of ‘aardkluit’. Waarom kan Chris geen schalkse rabauw zijn, die fliereflooiend in een dauwdomp wasemende schooierskiel de asem weghapt van de nederige dompelaars met wie hij op zijn heilloze queeste het rapier kruist? Het zou de reeks erg verlevendigen, zoals het kwetterkwatsende gekwaak van een zomerzotte puit op de lieftallige oever van een in zichzelf verzonken kwel die mijmert over het vlieden van de kijkers naar de digitale kanalen.»

