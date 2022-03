‘Ik zoek Guy Mortier zijn erectiepillen’: maak kennis met de finalisten van Humo’s Comedy Cup 2021

Wat Vincent Voeten (34), Charles Le Riche (30) en Jade Mintjens (23) gemeen hebben? Dat ze - naast een tros forse aambeien, zo wordt beweerd - de lach aan hun gat hebben hangen, en dus zondag 13 maart in de finale van Humo’s Comedy Cup staan.

Het coronavirus heeft fel gestreden en tot twee keer de finale van Humo’s Comedy Cup 2021 kunnen verzetten, maar moet finaal het onderspit delven voor de kracht van de lach (en de contractuele verplichtingen van Humo tegenover de zaal, de productiemaatschappij en die ene zot die ze bereid gevonden hebben om dat spel te sponsoren). Zondag is het dus zover. Dan wordt de winnaar van Vlaanderens grootste comedywedstrijd gekroond en dit zijn de drie kanshebbers op de titel:

Jade Mintjens

Oogt onschuldig, met die ogen van een naïeve ree en de haarkleur van Regi in de jaren 90, maar let op. Jade Mintjens lijkt net van aan het kampvuur van de scouts weggetrokken, maar in wat ze zingt zit het venijn van een heel regiment aan boomers.

Vincent Voeten

Iedereen die al eens te nauw contact heeft gehad met een blauwe dienaar van de wet, weet dat politieagenten niet meteen bekend staan om hun gevoel voor humor. De uitzondering op die regel is Vincent Voeten, hoeder van de goede zeden tijdens de kantooruren, sloper van de Vlaamse heilige huisjes eens de schemering indaalt.

Charles Le Riche

Het maakt niet uit waar of wanneer u uw schoolgaande jeugd hebt doorgebracht, maar in uw klas zat zeker één kind dat het grappig vond om sigarettenpeuken uit asbakken te peuteren en daar heel de dag mee rond te lopen. Of zijn boterhammen links liet liggen en zijn maag vulde met de snoepjes die al een week liggen te marineren op de speelplaats. Wel, spoel zo’n 20 jaar vooruit in zijn leven en je krijgt Charles Le Riche. U bent niet veel wijzer met deze omschrijving, maar dat gevoel zal u ook hebben na één van zijn shows.