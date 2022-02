In een Ideale Wereld lag de opkomst wel hoog bij het ‘Vrijheidskonvooi’

In tegenstelling tot vele anderen, was ‘De Ideale Wereld' maandag wel aanwezig op Parking C van de Heizel. En als je er dan toch bent, kan je er net zo goed een verslag van maken. Zo kan u extra dankbaar zijn dat uw start van de week niet bestond uit complottheorieën en natgeregende quiche. ‘Dat Bob Marley wordt gebruikt als gezicht van het protest is geen wonder, hij is namelijk één van de wereldsterren die zich nooit liet vaccineren tegen covid.’