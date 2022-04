‘Is elk moment niet happy hour?’: De joligste uitspraken uit Depp vs. Heard

Een rechtszaak over partnergeweld is een allesbehalve amusante situatie, al schijnt Johnny Depp er oog in oog met zijn ex-partner Amber Heard toch het beste van te maken. Het internet selecteerde de opmerkingen die voor een lach zorgden temidden alle ellende en wij recycleerden ze voor u.

Onderuitgezakt, zonnebril op en met regelmatig opgetrokken wenkbrauwen. Zo zat acteur Johnny Depp (58) de afgelopen week in de rechtszaal tijdens zijn bevragingen in de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36). Als haar advocaten hoopten hem voor het brede publiek te kaderen als een aggressieveling zijn ze daar tot nu toe niet in geslaagd.

Met insinuaties over zijn drankgebruik speelt Depp gretig mee. Wanneer een advocaat hem vraagt naar een glas whisky in de ochtend antwoordt hij met een lach: ‘Is elk moment niet happy hour?’

Johnny Depp jokes ‘Isn’t happy hour any time? pic.twitter.com/nYaan5cFU8 — Hollywood Star (@starodubets008) 26 april 2022

Ook andere verdovende middelen komen aan bod. Een vriendschap met notoir druggebruiker en verdachte van huiselijk geweld Marilyn Manson minimaliseert hij met een korte “Ik gaf hem een pil zodat hij minder zou praten.”

Johnny Depp gave Marilyn Manson a pill 'so he would stop talking so much pic.twitter.com/Rn28dJyQDZ — Hollywood Star (@starodubets008) 26 april 2022

Met zijn 58 lentes is Depp dertien jaar ouder dan Heard. Dat leeftijdsverschil zorgde tijdens hun relatie blijkbaar voor verveling.

In fysieke kracht zouden de acteurs dan weer minder verschillen. Of Depp groter is dan Heard? ‘Dat zou ik niet zeggen’, klinkt het van zijn kant.

Amber Heard trying to contain her reaction to Johnny Depp saying he's not physically bigger than her xD pic.twitter.com/4BOn5OAHDT — Superrnaah (@superrnaah) 23 april 2022

Zelfs de zoveelste beschuldiging van alcoholmisbruik jaagt Depp niet op. Met een droge ‘was u erbij?’ is de kous af.

Als er al iets positief uit deze zaak voortkomt, dan zal het zeker geen vriendschap zijn tussen Depp en Ben Rottenborn, de advocaat van Amber Heard.