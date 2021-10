Is het proces-De Pauw wel wat het lijkt? ‘Hij probeert ons op het verkeerde been te zetten’

Het proces-De Pauw verdeelt televisiekijkend Vlaanderen in twee kampen. Maar er is ook een derde kamp: superfans Bent en Frances geloven dat het proces één grote grap is. Het mediacircus moet het magnum opus van de televisiemaker worden, dat hij al sinds het begin van zijn carrière aan het voorbereiden is. ‘De ideale wereld’ interviewde het koppel: ‘Bart is met zijn geslacht De Pauw via twee tot de zesde machtsmisbruik buiten de zone gegaan. De zone van het toelaatbare.’