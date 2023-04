Nu op Humo:

Herman Brusselmans sprak met Delphine Lecompte: ‘Ik blijf het buitenproportioneel vinden wat ze Bart De Pauw hebben aangedaan’

Wanneer zit je in een toxische relatie? ‘Als er niet gesproken kan worden over de conflicten in je relatie, is dat een teken aan de wand’

Marijn de Vries over grensoverschrijdend gedrag en de NOS: ‘Ik neem het mannen niet kwalijk wanneer ze niet aanvoelen waar mijn grens ligt’