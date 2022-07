Jongeren over de Guldensporenslag: ‘Wat is dat? Een plant? Een zwemstijl? Iets met foodtrucks?’

Hoe erg is het gesteld met ons onderwijs? Heel erg, als je sommige specialisten mag geloven. Anderen beweren dan weer dat het onderwijs net zo goed is als in de jaren 60 en 70, maar dat de mensen toen gewoon veel slimmer waren. Het is een verdedigbare veronderstelling, en enige zelfreflectie geeft alvast geen reden om ze tegen te spreken. Maar hoe zit het met de algemene kennis van wie de laatste decennia afstudeerde? Humo ging op onderzoek uit, met de in dit zomerse tijdskader passende vraag: waaraan denkt u bij het woord ‘Guldensporenslag’?

OTWANA (27, climate designer) «Guldensporenslag? Dat is, euh... Laat me even nadenken... Een dorpje ergens aan zee, in Nederland. In Nederland hebben ze een zee, toch? Ja, zie je wel. Daar is ooit een breekbaar liedje over gemaakt, met van die vibes waarvan je denkt: zijn die nu positive of negative? In elk geval: veel vibes.»

KEROMAR (31, food processor) «Mijn grootvader had het er vaak over: ‘Zonder de Guldensporenslag hadden we nu allemaal Frans gesproken!’ Maar toen ik klein was, gingen we eens met het hele gezin naar de Ardennen, en weet je welke taal mijn grootvader daar in de supermarkt sprak? Frans! Zijn uitleg klopte dus niet. Die man was niet goed bij zijn hoofd. Die sporenslag-onzin is het resultaat van te veel weed, want bompa was een ouwe hippie.»

BERNI (37, footwear counsellor) «Op school hebben wij daar nog een werkje over gemaakt, over die Guldensporenslag. Dat had iets met schoenen te maken. Hoeveel het er waren, weet ik niet meer, maar het waren er veel. En wat voor schoenen het waren, kan ik me ook niet herinneren. In mijn vak passeert er zoveel footwear dat je op den duur door de veters de zool niet meer ziet. Maar ik gok op chunky sneakers.»

EMMA (29, leraar geschiedenis) «Dat kan ik je haarfijn uitleggen. Een guldensporenslag was een ijzeren knots. In het middeleeuwse Brugge werd die aan willekeurige voorbijgangers getoond met de vraag: ‘Wat is dit?’ Als ze ‘guldensporenslag’ niet deftig met een zachte g konden uitspreken, werden ze als ketters beschouwd, en meteen werd hun hoofd ingeslagen met, jawel: een guldensporenslag! Een galg had ook gekund, dat woord bevat eveneens twee g’s, maar met een galg op straat rondlopen was te omslachtig.»

STEIN (33, lifecoach) «Wat een guldensporenslag is, moet je diep in jezelf zoeken. Want dáár vind je alle antwoorden. Je moet wel de juiste technieken kennen: die kun je vinden door diep in jezelf te kijken, maar daar kruipt wel wat tijd in. Het is dus efficiënter om daarvoor langs te gaan bij iemand die al vaker diep in zichzelf heeft gekeken, zoals ik.»

CORNAND (24, jager-verzamelaar) «Het is volgens mij een plant die zo zeldzaam is dat ik er nog nooit van heb gehoord. Ik weet niet of hij eetbaar is, maar hij houdt wel koolstof vast, en op die manier strijdt hij in z’n zeldzame eentje mee tegen de opwarming van de aarde. Megacool, veel respect voor de guldensporenslag!»

ERRIKK (34, kinesist) «De guldensporenslag is een oude zwemstijl waarbij je moet proberen de staart van een snoek vast te grijpen om sneller vooruit te komen. Of zoiets.»

STAARTJE (41, child care controller) «Een guldensporenslag, dat is als je bij het kleurenwiezen de hoogste kaarten hebt, en de anderen kunnen niet tegen hun verlies, en daardoor is de sfeer voor de hele avond om zeep, en je zegt dan om de sfeer weer wat op te krikken: ‘Och, het is toch maar een spelletje’, en dan zeggen ze: ‘Toch maar een spelletje? Makkelijk gezegd, als je de beste kaarten hebt’, maar ik ben het daar niet mee eens, want ik vind: alle kaarten zijn gelijk, want ik heb nog idealen!»

PANCHO (23, medical supervisor) «Een guldensporenslag is volgens mij een gecompliceerde bekkenbreuk die je oploopt als je wordt aangereden door een foodtruck. En dat komt vaak voor, want die foodtrucks zien er piekfijn uit, maar vaak zijn dat gepimpte levensgevaarlijke ouwe bakken. Bij de autokeuring zien ze dat door de vingers, want die jongens worden omgekocht met chicken wraps en zo. Als je een guldensporenslag oploopt, moet je onmiddellijk naar het ziekenhuis! Maar niet met een foodtruck, zelfs niet als ze je vriendelijk een lift aanbieden. Want dat maakt het gevaar op verdere letsels alleen maar groter.»