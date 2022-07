Kastelen in beeld tijdens de Tour: ‘Verschrikkelijk! Schaf alvast de vlakke ritten af!’

De Ronde van Frankrijk heeft zoals steeds ook dit jaar schitterende kijkcijfers. Dat is omdat het niet alleen sportliefhebbers zijn die kijken. Je hebt ook een aanzienlijke groep mensen die kijken voor de prachtige landschappen. Maar voor een kleine minderheid is dat net een reden om níét te kijken.

DYLAN VAN CRÊMEBERG «Ik ben een echte wielerliefhebber, maar ik vind de Tour niet om aan te zien. Met name in de vlakke ritten wordt er om de drie kilometer ingezoomd op één of ander kasteel. Het is verschrikkelijk.»

HUMO Wat is er zo verschrikkelijk aan kastelen?

VAN CRÊMEBERG «Die torens zijn meestal niet om aan te zien. En als het nu bij één of twee torentjes bleef, dan zou je zeggen: och, kom. Maar vaak zijn dat er acht, of twaalf, of zeven, om maar een paar getallen te noemen. Dan denk je toch: waarom? Waar zijn die hemelgerichte uitstulpingen in godsnaam voor nodig?»

HUMO Als uitkijkpost? Of om van daarboven de vijand te bestoken met pijlen en kokende pek?

VAN CRÊMEBERG «Jaja, dat weet ik ook. Maar dat tijdperk ligt ver achter ons. Dus waarom breken ze die dingen niet gewoon af?»

HUMO Vind je een kasteel zonder torens dan minder erg?

VAN CRÊMEBERG «Amper. Want dan zie je zo’n zeldzaam torenloos kasteel, en je denkt nog even half opgelucht: dat kan er nog mee door. Maar dan! Dan slaat de aanblik van die binnenplaats je als een natte dweil in je gezicht, alsof je ermee wordt afgeranseld door een gek die al zijn vrije tijd in de fitness doorbrengt om daar met natte dweilen te oefenen.»

HUMO Zo’n binnenplaats vind je dus ook maar niks?

VAN CRÊMEBERG «Niks is zwak uitgedrukt, maar ik vind geen beter woord. Zo’n binnenplaats ligt daar maar te liggen tussen die muren met die... ik wilde het er eigenlijk niet meer over hebben, maar dus die muren met die tergende torens. En het is níét zo dat het aantal torens de binnenplaats nog afschuwelijker maakt. Nee, zo’n binnenplaats is helemaal op eigen kracht iets vreselijks, zelfs als er niets rondom is gebouwd.»

HUMO Dat kan dus gewoon een stuk open vlakte zijn?

VAN CRÊMEBERG «Precies! Het overkomt me weleens dat ik op een wandeling langs een lege plek passeer die je met een gevoel van misselijkheid overvalt, mentaal én fysiek! En dan weet ik: dit is de binnenplaats van een kasteel dat al lang verdwenen is. Dan voel je zo de levenskracht uit je wegglijden, alsof je bloed door een vampier ad fundum wordt opgezopen. Vaak moet ik op handen en voeten, zwetend en huilend van ellende, voortkruipen tot ik ver genoeg van die negatieve vibes ben verwijderd. Wankelend sta ik weer op, maar ach! Als het tegenzit, zie ik dan plots een vijver waarvan de rottende stank mij leert dat het ooit een hofgracht was.

»Op zo’n moment wil je de vuisten ten hemel ballen en de god van de kasteelbouw vervloeken. Maar die god bestaat niet, heeft een vooraanstaande theoloog mij verteld, dus daar hoef ik mijn tijd niet aan te verspillen.»

HUMO Heb je ooit gepoogd om van die afwijking verlost te raken?

VAN CRÊMEBERG «Dat is geen afwijking. Kastelen zijn een verschrikking, allemaal. Of ze zich aan de oever van de Loire bevinden of in Plopsaland, dat maakt niet uit. Op aanraden van mijn vrouw ben ik ooit naar een therapeut gegaan. Die vertelde mij dat kastelen ook mooie kanten hebben, en dat ik die moest leren waarderen. Ik heb hem gezegd: ‘Ik weet dat therapeut een onbeschermd beroep is, en ik ben dus niet totaal verrast door de onzin die je uitkraamt.’ Ik ben meteen weggegaan, want ik voel me niet goed bij ziekelijke sadisten.»

HUMO Wat was er dan sadistisch aan zijn opmerking?

VAN CRÊMEBERG «Weet je wel wat daar allemaal gebeurde in die kastelen? Foltering met brandijzers en knieschijfverbrijzelklemmen; het aan stukken scheuren van onschuldigen om ze te voeren aan de honden op de binnenplaats; het uitrukken van de tong en ophanging aan ophaalbruggen. Enzovoort! En waarom?»

HUMO Ja, waarom?

VAN CRÊMEBERG «Door de aanwezigheid van die torens en die binnenplaatsen. Zij vullen het hart met het Kwaad met een hoofdletter. Waarom wordt daar niks aan gedaan? Jaarlijks kijken honderdduizenden landgenoten naar de Tour, en dan verbazen we ons erover dat de mensen elkaar zoveel verschrikkelijks aandoen met geweren, messen, hamers, elektrische werktuigen uit het bouwbedrijf en explosieven. Ik heb een vooraanstaand criminoloog een e-mail gestuurd: onze samenleving zou heel wat geweldlozer worden als we de Tour gewoon afschaffen, of toch alvast de vlakke ritten, dat zou een mooi begin zijn. Maar ik heb geen antwoord gekregen. Na wat googelen ontdekte ik dat die man een klein kasteeltje bewoond in de buurt van Gent. Tja, dan weet je natuurlijk genoeg.»