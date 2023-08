Kinderen over hun allerergste nachtmerrie: ‘Dat Siegfried Bracke onder mijn bed ligt’

Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) start een rechtszaak om zijn pensioenbonus te behouden, zo bericht Het Laatste Nieuws vandaag. Tot zover ons nieuws over gepensioneerden vandaag, nu laten we graag de jeugd aan het woord. Kinderen over de vraag: ‘waar heb jij nachtmerries over’?

Over Siegfriet Brakke.

Joren, 9 jaar

Over Siegfriet Brakke.

Sien, 8 jaar

Ik heb altijd maar nachtmeries over Siegfriet Brake.

Barish, 11 jaar

Over dat Sigfried Brakke onder mijn bed ligt.

Kevin, 7 jaar

Ik droom dat ik smorgens in de spiegel kijk en dat ik dan ben verandert in Siegfriet Brakke.

Jasmien, 10 jaar

Ik heb nachtmeries dat Siegfried Bracke sigarette peuken naar mij smijt en mij uit lacht.

Joeri, 8 jaar

Over wormen en over Siegfried Brakke.

Faruk, 7 jaar

Dat mijn mama trouwt met Siegfried Brakke en dat ik een broer krijg die op Siegfried trekt.

Timothy, 8 jaar

Ik schiet soms wakker als ik van Siegfriet Brake gedroomd heb en dan moet ik kij kij hard wenen.

Julie, 10 jaar

Dat de jufrouw zegt je moet Siegfriet Bracke peipen.

Annelies, 9 jaar

Ik droom soms dat Siegfried Brakke naar mij asemt dat ik bezwijmelen in een put val. En dan zit Siegfried Brakke in die put.

Berten, 7 jaar

Dat iedereen in belgie even stom is gelijk Siegfriet Brakke.

Aisha, 12 jaar

Mijn papa zegt als ik stout ben geweest dan gaat Siegfriet Brakke mij bruutaal komen aanbranden.

David, 7 jaar

Over Siegfried Brake maar mijn broer zegt dat die niet bestaat.

Pieterjan, 7 jaar

Dat Sigfriet Brakke verlieft word op mij en we trouwen en dan moet ik hem uitstaan.

Sylvia, 11 jaar