Kinderpsycholoog over Halloween: ‘Het is een schande, zo worden generaties verschrikte neuroten gekweekt’

Kind zijn is geen lachertje. Iedereen wil je opvoeden tot je er bijna aan bezwijkt. Leuke dingen zoals pesten en snoep jatten in de buurtwinkel worden streng aangepakt. Op school moet je elke dag weer die debiele invulboekjes volkrabbelen, alsof het latere leven een invuloefening zal zijn. En daarbovenop dan dat alyee ayoo alyee van die drie ongeremd vrolijke krengen. Gelukkig zijn er af en toe geweldige kinderfeesten, zoals Halloween.

TERLINDE BRUYNOOG (kinderpsycholoog) «Ja, de blaadjes vallen van de bomen en dan komt dat schandelijke feest er weer aan.»

HUMO Wat is er zo schandelijk aan Halloween?

BRUYNOOG «Alles. Kinderen en hun ouders worden aangespoord om veel te dure spullen aan te schaffen uit de Fun en de Hema. Vampierentanden, heksenpakjes, blubber, duivelsoren, noem maar op.»

HUMO Vampierentanden, heksenpakjes, blubber, duivelsoren...

BRUYNOOG «Ik bedoelde ‘noem maar op’ niet letterlijk. Daar worden fortuinen mee verdiend, ook door mijn collega’s! Ja, die zitten mee in het complot. De kindertjes worden aangespoord om te griezelen, en daarna komen ze bij ons terecht. ‘O, mevrouw, mijn kind is angstig!’ snotteren de ouders dan. Ja, hoe zou dat komen? En als die sukkeltjes na een lang begeleidingstraject van hun nachtmerries verlost raken, is het alwéér Halloween. Zo worden generaties verschrikte neuroten gekweekt.»

HUMO Wat moet er dan veranderen?

BRUYNOOG «Om te beginnen is er bij dat feest geen sprake van diversiteit. Waar zijn de zombies met een minder gangbare genderidenteit? Ik heb ze nog niet gezien. Maar het ontbreekt vooral aan empathie.»

HUMO Dat hoor ik graag: empathie is mijn lievelingsvermogen!

BRUYNOOG «Het is de basis van mijn aanpak. Als de kinderen op 31 oktober in hun enge pakjes komen aanbellen voor wat snoep, sta ik hen op te wachten in een gewaad dat vooral uit slachtafval bestaat. Mijn lieve hond geef ik weken vooraf amper te eten, ik smeer hem in met motorolie en strooi peper in zijn op slag uitpuilende ogen, zodat het jankende beest een lugubere uitstraling heeft. Ik hou hem wel stevig aan de ketting, het moet verantwoord blijven. Als ik de deur open, kijk ik die kinderen kwijlend aan en ik zeg: ‘Ja, mijn hond lust wel een lekker kind, en ikzelf ben daar ook niet vies van. Maar je moet daar doorheen kijken. Elk monster is iemand die op zoek is naar liefde en warmte, net zoals jullie. Er is geen enkele reden om bang te zijn.’ En ik voeg daar met een knipoog aan toe, want je moet het spel meespelen: ‘Dus als ik straks jullie hoofdjes afhak, is dat omdat ik jullie keileuk vind. Want wat zijn jullie prachtig vermomd!’ En dan begint het gesprek.»

HUMO Welk gesprek?

BRUYNOOG «Het gesprek uit de praktijk dat ik nog niet heb kunnen voeren, want die kids lopen gillend weg. Dat is de schuld van al die schermen en schermpjes: ze kunnen zich niet langer dan zes seconden op iets richten. Het woord ‘gesprek’ jaagt hen de duisternis in, want dat vergt te veel concentratie. Dat kleine grut drijft ocharme op vluchtige impulsen en daar kun je weinig tegen beginnen.

»En daar sta ik dan. Ben ik daarvoor naar het slachthuis gereden? Heb ik mijn lieve hond daarom wekenlang mishandeld? En dan krijg ik ook nog stank voor dank. Als die hummeltjes na afloop van Halloween naar de kinderpsycholoog moeten, willen ze niet naar binnen. Aan de voordeur beginnen ze te krijsen en te schoppen. Niet omdat ze die lelijk vinden – het is echt een fraaie voordeur in kastanjehout. Nee, ze herkennen de voordeur als die van die gruwelijke hond en die menselijke hoop slachtafval. Af en toe wordt er toch aangebeld, en dan zijn het ouders die mij de huid vol schelden. Na alles wat mijn arme hond en ik voor hun kinderen hebben gedaan! Mensen kunnen zo ondankbaar zijn.»