Koeien zonder leer, bedrog in de finale en een ode aan de buurvrouw: beluister nu gratis de nieuwe podcast ‘Hoe win je Humo’s Comedy Cup?’

Welke vaardigheden heb je nodig om Humo’s Comedy Cup te winnen? Met andere woorden: wat maakt of kraakt een comedian? Dat is de vraag waar Humo’s Comedy Cup Podcast in drie afleveringen een antwoord op zal bieden. Aan het roer van die expeditie door de nietsontziende golven van de comedy zitten Amelie Albrecht, winnaar van Humo’s Comedy Cup in 2018, en Seppe Toremans, comedian en MC van de voorrondes en halve finale van de comedywedstrijd. Zij nodigen ex-winnaars en kandidaten uit om aan de hand van trauma’s, gloriemomenten en opvallende fragmenten uit de wedstrijd levenslessen voor aspirant-comedians op te stellen.

Aflevering 1

In de eerste aflevering hebben Amelie Albrecht en Seppe Toremans twee ex-winnaars aan tafel zitten: Wouter Deprez en William Boeva. Tussen het vier routiniers ontvouwt zich een gesprek over hoe toevallig een deelname tot Humo’s Comedy Cup tot stand kan komen, waarom het publiek maar niet wil lachen met een koe zonder huid en hoe de beste mop uit een finale na al die jaren door de mand valt als een in scène gezet stukje theater.

Humo’s Comedy Cup Podcast is ook terug te vinden op Spotify en iTunes. De volgende aflevering komt eind november uit, na de halve finale.