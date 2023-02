‘Kunt u weggaan van dat bankje, u zit in mijn livestream?’ Video van Britse fitnessvlogster verandert onverwacht in verrukkelijke discussie

Gisterenavond gedeeld op Twitter, nu al 8,5 miljoen keer bekeken: een Brits meisje is net bezig met een livestream over haar ‘fitness journey’ in een openbaar park als achter haar, en prominent in beeld, een oudere man op een bankje plaatsneemt. Na een vruchteloos verzoek aan de man om een ander bankje te zoeken, ontspint zich een vrij eindeloze discussie tussen de twee. Zeer beleefd, zeer Brits, maar vooral zeer grappig.

‘Mensen gaan geen oude man op een bankje willen zien.’

‘Waarom niet? Hoe weet jij wat mensen willen zien.’