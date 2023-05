Labradoodle Sunny verlaat ‘De Vermeires’: ‘Ik werk nu voor Gert Verhulst’

Na amper zes afleveringen houdt de realityreeks ‘De Vermeires’ er alweer mee op. Beweerde stamvader Jacques bij de lancering van zijn eigen docusoap nog dat er heus wel érgens een publiek moest bestaan voor een beeldverslag van het leven ten huize Vermeire, dan klonk hij bij het opdoeken al gematigder: ‘Ik heb geen zin meer in de kritiek’. Humo, dat kort voor de eerste aflevering al sprak met Sunny, de labradoodle des huizes, zocht de viervoeter opnieuw op om verhaal te halen.

SUNNY «Geen commentaar.»

HUMO U werkt intussen voor de VRT?

SUNNY «Nee, ik maak gewoon geen woorden meer vuil aan riooljournalisten. Denk maar niet dat ik niet meer weet wat Humo na de eerste aflevering schreef over ‘De Vermeires’. Wát was het ook alweer?!»

HUMO (Zwijgt)

SUNNY «Kom, neem je verantwoordelijkheid op! Wáármee vergeleken jullie ‘De Vermeires’?!»

HUMO (Stil) Met een hondendrol in een zwembadfilter.

SUNNY «In een zwembadfilter! Exact wat meneer Jacques bedoelde: als het zo zit, laat dan maar.»

HUMO Heeft het schrappen van ‘De Vermeires’ ook niets te maken met de wel erg tegenvallende kijkcijfers? Daar kunnen ze bij VTM ook niet laaiend over geweest zijn.»

SUNNY «Kunt u zwijgen?»

HUMO Als een parlementslid met een te hoog pensioen.

SUNNY «Misschien ben ik ook niet helemáál ontevreden dat ‘De Vermeires’ ermee ophoudt. De cijfers waren tegen de laatste aflevering bijna dramatisch, en dat hadden ze natuurlijk geroken bij de zender. En ze zijn daar misschien wel lichtzinnig genoeg om te denken dat er in de familie Vermeire een bekijkenswaardige docusoap zat, maar ze zijn natuurlijk ook niet zó gek dat ze daar veel geld voor gaan blijven ophoesten eens blijkt dat ze er totaal naast zitten. Voor het tweede seizoen, dat er dus niet komt, waren ze daarom bij VTM al aan het brainstormen geslagen om her en der de verhaallijnen een handje te ‘helpen’. En dat beloofde weinig goeds.»

HUMO Zoals?

SUNNY «Omdat ze nu toch de kijkcijfertabellen in de hand hadden, hadden ze natuurlijk ook gezien dat ‘Special Forces’ het onverwacht goed doet bij de kijkers. En dat lag natuurlijk aan één man.»

HUMO Koen Wauters.

SUNNY «Wat? Nee. Georges-Louis Bouchez natuurlijk. De koning der zelfoverschatting, de hardnekkige lijntrekker in een verder vormeloos programma: zó iemand is een godsgeschenk voor een slabakkende docusoap als ‘De Vermeires’, dus zouden we ons in het volgende seizoen hebben mogen opmaken voor een nieuwe logé in de villa van meneer Jacques. Iemand die met zijn dolle strapatsen de kijkers zou terugwinnen, door bijvoorbeeld de hele tijd languit in het zwembad te drijven, en pas na de middag uit zijn nest te komen. En dan heb ik nog niet verteld wat ze voor míj hadden voorzien.»

HUMO Wat was dat?

SUNNY «Alles wat ik vertel is off the record, toch?»

HUMO Absoluut.

SUNNY «‘Sunny,’ zeiden ze, ‘We zullen je moeten sonderen’.»

HUMO Zoals Marcel, wijlen de hond van ‘De Verhulstjes’ met zijn blaasproblemen?

SUNNY «Inderdaad, want dat programma werkte volgens hen wél. Alleen gingen ze daarmee wel vlotjes voorbij aan het feit dat die Verhulsten een hele geschiedenis hebben met honden die zich voor de camera in allerlei lichaamsopeningen laten tasten. Die Gert heeft nota bene een heel imperium opgebouwd rond een bobtail die heelder dagen een hand in z’n hol had. De knowhow hebben ze daar dus. Maar bij VTM? ‘Sorry Davy,’ zei ik tegen die Parmentier, die creatief directeur is, ‘Maar dan stopt het voor mij’.»

HUMO Is er dan iets aan van de geruchten dat u intussen een dure oversteek hebt gemaakt naar een andere zender? Zoals uw baasje destijds?

SUNNY (Kregelig) «Daarover wordt nog een persbericht uitgestuurd wanneer de tijd rijp is. Maar ja, op voorwaarde dat dit tussen ons blijft: nadat uitlekte dat ‘De Vermeires’ op de schop ging, zat er al meteen een interessante aanbieding in mijn mailbox.»

HUMO Hebben honden een mailbox?

SUNNY «Nu ja, meer een hok. Een mailhok. Is dat nu echt wat je wil weten?»

HUMO Ga vooral verder.

SUNNY «De voorwaarden die me voorgelegd werden, leken meer dan billijk. Dus heb ik toegehapt. Sinds kort werk ik voor Play4. Bij de dogfather zelf, als assistent bij ‘De tafel van vier’.»

HUMO Na de man van één miljard, nu de hond van één miljard?

SUNNY «Beduidend minder. Wat wil je ook als je vorige programma geflopt is. Ik kom ook niet meer in beeld, ik zit elke aflevering onder tafel: haalt een gast van Gert het plots in zijn hoofd om een genuanceerd, weldoordachte mening te vormen tijdens de uitzending, dan is het mijn taak om hem onmiddellijk in de kuiten te bijten om hem op andere ideeën te brengen. Neem nu die bordjes met ‘ja’ en ‘nee’ van onlangs: mijn idee. (Trots) Ja, echt van den hond, dat idee.»

HUMO Nog veel succes voor de toekomst.