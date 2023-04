Line-up kroning king Charles doet wenkbrauwen fronsen: ‘Katy Perry zal prins Andrew backstage te lijf gaan’

Ja, de Brexit hakt erin. Blonken de Britten tot voor enkele jaren nog uit in hun succulente muziekfestivals met navenante affiches, dan staan de dingen er tegenwoordig toch betrekkelijk minder rock-’n-roll voor, daarginds over het kanaal. Koning Charles, die sinds kort blijkbaar noodgedwongen bijklust als het angelsaksische antwoord op Herman Schueremans, heeft onder statig klaroengeschal namelijk de affiche voorgesteld van het muziekfestival dat zijn ceremoniële kroning luister moet bijzetten.

En het moet gezegd: er is duidelijk werk gekropen in de samenstelling. Zo zijn de organisatoren er zonder twijfel in geslaagd om de inhuldiging van een koning waar ook al niemand op zat te wachten, te koppelen aan een affiche met artiesten die op hun beurt al evenzeer het kruim van de afprijsbakken belichamen. Mocht de Free Record Shop nog bestaan, ze kwamen met zo’n ‘3 = €10’-stickertje. Volgt u even mee?

Eerst de details: het eendaagse evenement zal plaatsvinden aan Windsor Castle op zondag 7 mei, wat net genoeg tijd overlaat voor eventueel aanwezige beschonken Britten om te ontkateren tegen Rock Werchter. Het concert zal rechtstreeks uitgezonden worden door de BBC, een zender die dan ook een reputatie hoog te houden heeft als het aankomt op het capteren van rampen allerhande, zoals de aanslagen van 11 september, de dood van prinses Diana, en het Britse origineel van ‘The Greatest Dancer’. Er zouden naar verluidt 20.000 bezoekers toegelaten worden. Nog niet bepaald Pukkelpop, kun je denken, maar toch: als die na enkele minuten op het festivalterrein allemaal wanhopig gaan aanschuiven aan de uitgang, kan de rij die zo ontstaat misschien nog die voor de opbaring van de Queen evenaren.

Want door wie zullen de aanwezigen toegezongen worden? Door het hervormde Take That bijvoorbeeld. Of toch dat deel van Take That dat overblijft nadat alles van muzikale relevantie eerst chirurgisch verwijderd werd. Het gaat om de originele leden Gary Barlow, Mark Owen, en Howard Donald, die volgens een officiële reactie ‘niet kunnen wachten’ om het podium te bestijgen. Begrijpelijk, want dat scheelt toch weer een keertje dat ze naar de VDAB moeten om hun lopende sollicitaties voor te leggen. Blijkbaar neemt Take That ook een liveband mee - ho maar jongens, kalm aan - en zullen ze op een bepaald moment vergezeld worden door een bataljon militaire drummers. Nu, de laatste keer dat een troep trommelaars aan het roffelen ging in bijzijn van een koning die Charles heette, ging luttele seconden later die laatste z’n kop eraf. Kan dus nog lollig worden.

Wie nog? Wat dacht u van Katy Perry? Nee, niet antwoorden, het was retorisch. Katy werd uitgenodigd omdat ze ambassadrice is van het British Asian Trust, een goed doel dat opgericht werd door de toenmalige Prins Charles. Dat is een hele eer voor Katy, die bij nader inzien namelijk Brits noch Aziatisch is. Wel kijkt Katy er naar eigen zeggen naar uit om met haar verschijning ‘de aandacht te vestigen op wereldproblemen als armoede en kinderhandel’. Gezien dat laatste is de kans dus reëel dat ze na haar optreden Prins Andrew te lijf zal gaan in de backstage. Kortom: iets om naar uit te kijken. Net als naar het optreden van Lionel Richie trouwens. ‘Hello, is it me you’re looking for?’ Nee Lionel, maar Harry Styles en Adele wilden nu eenmaal niet komen.

Snoop Dogg wil wel komen, maar mag niet. Beeld Ben Houdijk

Zal er naar alle waarschijnlijkheid ook niet bij zijn: Snoop Dogg, hoewel de rapper had laten verstaan dat hij geïnteresseerd was om enkele nummertjes te brengen als hij daartoe verzocht werd door het koningshuis. Helaas voor Snoop zat die kans er nooit echt in, want in Buckingham Palace zien ze Amerikanen met een kleurtje nu eenmaal liever vertrekken dan komen.

En dan zijn we er nog niet, want toeschouwers die na al het voorgaande nog niet in zeven haasten een spade zijn gaan zoeken om koningin Elisabeth eigenhandig op te graven, in de hoop daarmee een abrupt einde te stellen aan de festiviteiten (‘Kijk! Wat stoffig maar ze kan nog wel even mee!’), kunnen diezelfde dag ook nog de oren te week leggen bij het optreden van het speciaal samengestelde ‘Coronation Choir’ samengesteld uit amateurzangers - wat dat ontbrak er nog maar aan - of de zangstondes van ronkende namen als de Welshe bariton Sir Bryn Terfel, de klassieke componist Alexis Ffrench, en singer-songwriter Freya Ridings. Als geen van voorgaande een belletje doet rinkelen: het ligt niet alleen aan u. Komt ook langs: de Italiaanse tenor Andrea Bocelli, graag gezien ten paleize. Gasten die tijdens hun audiëntie met de koning niet de hele tijd staan te staren naar zijn gebit, hebben dan ook een voetje voor ten huize Windsor.

O ja, en naar verluidt zal er ook nog een soort lichtshow zijn met lasers en projecties. Wordt blijkbaar getipt als ‘één van de hoogtepunten van de avond’. Lees: met wat geluk word je knal in je oog gestraald en hoef je zoals Andrea de eretribune niet verder aan te zien de rest van de avond.