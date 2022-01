Luister nu naar ‘Natalia is bevallen in de Lotto Arena voor 200 man’, aflevering 2 van ‘De Ongelogen Waarheid’ door Clement Peerens

Clement Peerens, popkenner en drijvende kracht achter The Clement Peerens Explosition, laat een jaar lang zijn licht schijnen over de hedendaagse helden van de Belgische muziekscene. Eens per maand, en dat tot eind 2022, verzamelen Bart Peeters en Clement, die stilaan aan zijn afscheid van de internationale podia denkt, om even welbespraakt als geestig een stand van zaken op te maken. Spannende tijden voor Dikke Lu, lelijke foorwijven en Alex Callier. En voor iedere liefhebber van het Antwerps, vlijmscherpe satire en de tegendraadse logica van Hugo Matthysen. De ongelogen waarheid, zonder twijfel!

Afl. 2: ‘Natalia is bevallen in de Lotto Arena voor 200 man’

Een muzikaal zwaargewicht als Clement Peerens heeft een mening die resoneert bij iedereen die ook maar iets van cultuur kent, dus was het vanzelfsprekend dat hij aanschoof tijdens het overleg tussen de misnoegde cultuursector en Vlaams minister Jan Jambon. Wat hij daar voor paranormale activiteit heeft waargenomen, is het onderwerp van gesprek in de tweede aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’. Ook deelt Clement mee hoe de coronamaatregelen een fortuinlijke impact hadden op de geboorte van Apollo, de nieuwe spruit van nachtegaal Natalia. Er is ook reclame voor een kippenvanger. Véél reclame.

Afl. 1: ‘Wij waren zo woke als iets. Maar wij liepen er niet mee te koop’

In de eerste aflevering blikt Clement Peerens terug op het moment waarop hij de bandleden van zijn Explosition inlichtte over de beslissing om een punt te zetten achter de legendarische muziekgroep. Hij struint ook langs de impact die zijn teksten hadden op de hedendaagse popcultuur, meer bepaald de levenslange indruk die ze nalieten ten huize Kardashian en Beyoncé.

De podcast is te beluisteren via Apple Podcasts en Spotify, maar zal vanaf de derde aflevering exclusief te beluisteren zijn in de app van Humo en via Humo.be.