Lukas Lelie: ‘Je kent dat wel, je wordt wakker met een kater en kijkt dan naast je in bed’

Zondag 13 maart wordt er tijdens de finale van Humo’s Comedy Cup 2021 - ja, dankzij de rekbare agenda van de theaterzalen is dat vermaledijde jaar nog niet volledig achterwege - een nieuwe comedykoning of -koningin. Dat Humo’s Comedy Cup winnen een springsplank is naar een roemrijke carrière bewijst ook de winnaar uit 2014: Lukas Lelie. Het is dus in spanning afwachten wie de titel volgende week in de wacht sleept.

