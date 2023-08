‘Man werkt 8 maanden aan puzzel, komt dan 1 stukje te kort’: het leukste en meest onbenullige regionieuws

Lees ook:

‘When de bomma with a volle winkelkar says ‘Kom maar voor mij ze’ when she sees you with only ne zak chips’: de allerbeste Memes van ’t Stad

‘Dit is echt de meest walgelijke openingszin ooit!’ De grootste Tinderdebielen van het internet

Een spiegel verkopen doe je zo (kippen, voeten en douchegordijnen niet inbegrepen)