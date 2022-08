Meisje en haar opdringerige emoe Emmanuel veroveren het wereldwijde web

Tenzij u de afgelopen weken onder een steen doorbracht, heeft u haar zeker al eens zien passeren: Taylor Blake. Doet het geen belletje rinkelen? De kans is misschien groter dat u haar huisdier kent: de opdringerige emoe Emmanuel. Terwijl Blake haar kijkers probeert te educeren over haar boerderijdieren, steekt Emmanuel daar op niet zo subtiele wijze steeds een stokje voor, tot ergernis van de Amerikaanse. ‘Don’t choose violence. Emmanuel!’

Emmanuel is trouwens niet het enige opdringerige boerderijdier. Wanneer de emoe geen roet in het eten gooit, is het wel de knagende Princess die het lesgeven belemmert. Haar video’s werden al miljoenen keren bekeken en lanceerden haar zelfs tot in ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. Ook daar gebeuren vreemde dingen, zo zien we.

Laat alles vallen waar u mee bezig bent en geniet van het chaotische leven op een boerderij in Florida.

Een bondige selectie van haar beste werk, maar geloof ons, ook de andere video’s op haar account zijn de moeite waard.