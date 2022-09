‘Mijn vriendin bleef tot drie uur ‘s nachts weg, zogezegd omdat ze gebeten was door Wim Helsen’

Op pixelse wijze verschijnt hij weleens in uw huiskamer, en u hebt hem wellicht al op een podium zijn eenmansding zien doen. Maar weet u wat er omgaat in het hoofd van Wim Helsen? En in dat gespierde lichaam? Nee, dat weet u niet, maar u wilt het graag weten. Dat blijkt uit de vragen die hier dagelijks als een gezwollen Italiaanse rivier binnenstromen. Vragen als: ‘Wie is Wim Helsen?’ ‘Wat zouden wij zijn zonder die man?’ ‘Wat eet hij graag en waarom?’ Miguel Beeckmans doctoreerde op het onderwerp.

HUMO Waarover gaat die studie precies?

DR. MIGUEL BEECKMANS (antropoloog) «Over Wim Helsen doen heel wat geruchten de Vuelta, de Tour of de Giro. De Ronde kortom. Ik heb al die verhalen onderzocht.»

HUMO Wat voor verhalen zijn dat?

BEECKMANS «Zal ik een voorbeeld geven? Getuigen beweren dat ze met Helsen op de tram zaten en dat de man het voertuig in beweging kon zetten door de wenkbrauwen te fronsen. Aan elke halte fronste hij, zodat de tram doorreed zonder passagiers op te pikken. Uiteindelijk werd er pas zeven haltes verder gestopt.»

HUMO Werd Helsen daarop aangesproken?

BEECKMANS «Nee. Iemand die tot zoiets in staat is, kan wellicht nog meer. Niemand wilde een binnentramse blikseminslag oplopen, een schedelinklapping, of erger. De reizigers zijn braaf en angstig uitgestapt, nadat ze Wim nog beleefd hebben gegroet.»

HUMO Wat klopt er van dat verhaal?

BEECKMANS «Veel! Het heeft een sterk begin – Wim stapt op de tram, wat voor veel mensen herkenbaar is. Zijn motief is duidelijk: hij wil zich verplaatsen, en liefst zo snel mogelijk. Na wat verwikkelingen komt het toch allemaal min of meer goed: er zijn geen gewonden gevallen. Sterke verhaallijn. Het probleem is alleen dat ze ongeloofwaardig is.»

HUMO Waarom?

BEECKMANS «Omdat het onmogelijk is om een trambestuurder te dwingen om haltes over te slaan door je wenkbrauwen te fronsen! Die mensen komen dus thuis en zeggen tegen hun partner: moet je eens horen wat ik heb meegemaakt! Niemand die hen gelooft. Daar sta je dan als slachtoffer. En wat erger is: de partner wordt achterdochtig. Wat een rare smoes om te verklaren waarom je drie kwartier later thuis bent. Wat zit daarachter? En als het zaadje van de achterdocht is gezaaid, is de onaangename oogst een relatiebreuk. Ik heb het zelf meegemaakt.»

HUMO Laat me raden: uw vriendin zat op die tram?

BEECKMANS «Inmiddels mijn ex-vriendin. Wat een flauwe smoes, zeg, dat wenkbrauwen fronsen en zo. En drie dagen later bleef ze tot drie uur ’s nachts weg omdat ze gebeten was door Wim Helsen, waardoor ze naar de spoed moest.»

HUMO Pardon? Gebeten door Wim Helsen?

BEECKMANS «Als Wim gaat wandelen met zijn hond, een stevige pitbullterriër, wisselen ze vaak van gedaante, want Wim vindt het heerlijk om door de straten te rennen en in vreemde tuinen te kakken en zo.»

HUMO Wim houdt zijn hond dus niet aan de lijn?

BEECKMANS «Wim wel, maar die hond niet. Dat beest weet hoe verschrikkelijk het is om aan de leiband te lopen, daarom laat hij Wim vrij. Mijn vriendin werd dus aan flarden gebeten door de gevierde komiek. Ik vroeg haar of ik de letsels kon zien, maar dat kon niet. Ze waren al genezen. Wim had zich naar het ziekenhuis gerept om zich te verontschuldigen, en hij zei letterlijk: ‘Sorry, dat had ik niet moeten doen. Maar nu ik hier toch ben, kan ik misschien meteen je wonden genezen.’ Dat heeft hij gedaan door ‘Sur le pont d’Avignon’ achterstevoren te zingen. Maar dat kan helemaal niet, want om achterstevoren te zingen, moet je terugkeren in de tijd, en dat is onmogelijk.»

HUMO Waar was je vriendin dan die hele avond en nacht?

BEECKMANS «Dat weet ik nog altijd niet, en dat staat beschreven in deel vier van mijn doctoraat: ‘Over het ongewisse inzake onzekerheid bij twijfel.’ Ik heb er dus geen flauw idee van, maar dat maakt de scriptie wetenschappelijk gezien niet minder interessant. Ja, het was een verademing voor de jury, want die mensen krijgen dagelijks zoveel harde waarheden te verwerken dat ze weleens wat anders willen. Het is een beetje zoals van gedaante wisselen met je hond om de sleur te doorbreken, toch?»

HUMO Ja… ja! Dank u wel.



