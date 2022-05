Muggenexpert: ‘Binnenblijven met de ramen dicht is het dómste wat je kan doen’

Als muggen lieve dieren zijn, dan weten ze dat goed te verbergen. Hun steken zijn nog venijniger dan de schimpscheuten van een echtgenoot met een luie partner. ’s Nachts komen ze lekker chillen in je gehoorgang, zodat je wakker wordt van een straaljagerachtig gezoem. En vooral: ze zijn met velen. Valt er wat te doen tegen dat ongedierte, dat de hoogzomerende mens doet verlangen naar de sombere decemberdagen?

DR. KOEN DE ZEULDER «Een medisch verantwoord advies: smeer je in met muggenmelk. De mug is het levende bewijs dat je geen groot hersenvolume nodig hebt om slim te zijn. Vroeger oriënteerden de beestjes zich op de geur van het koolstofdioxide dat we uitademen. Nu worden ze gelokt door de odeur van muggenmelk, want de sappigste slachtoffers zijn de grootste smeerders. Als je dan toch muggenmelk wil gebruiken, giet ze dan over een struik achteraan in de tuin. Dat zal hen een tijdje uit de buurt houden.»

HUMO Waarom zijn er dit jaar zoveel muggen? Komt dat door het vochtige weer?

DE ZEULDER «De Vlaamse dienst voor Landbouw en Visserij heeft ze geteld. Eergisteren waren er 13.476.854.578 muggen actief. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Ze veroorzaken wel meer overlast, omdat ze voortdurend muteren.»

HUMO Verschillen de huidige muggen van de vorige generaties?

DE ZEULDER «Totaal. Elke week ontstaan er nieuwe soorten. Onlangs werd de Olmense onderkruiper ontdekt, een zeer vervelend beest. De onderkruiper graaft, zoals de naam al doet vermoeden, een tunnel onder je opperhuid. Dat doet hij in de nazomer. Daar blijft hij zitten tot het voorjaar.»

HUMO Heb je daar veel last van?

DE ZEULDER «Dat valt mee, zolang het om één exemplaar gaat. Maar als de onderkruiper op een soortgenoot van het andere geslacht botst, kom je in de problemen. De diertjes vatten onmiddellijk een diepe affectie voor elkaar op, en binnen de drie minuten besluiten ze om samen een toekomst te bouwen, die in een eerste fase uit wilde seks bestaat. Je krijgt over je hele lijf rare bultjes, half maart barsten die open, en dan zwermen duizenden Olmense onderkruipertjes het zonlicht tegemoet.»

HUMO Is die soort in Olmen ontdekt?

DE ZEULDER «Nee, in Ieper. Maar de entomoloog die de nieuwe variëteit beschreef, wou een allitererende naam.»

HUMO Het had dus ook de Oostendse onderkruiper kunnen zijn?

DE ZEULDER «Had gekund, maar gelukkig heeft de wetenschapper mij tijdig om advies gevraagd. Ik heb hem verteld dat de Oostendse onderkruiper al bestond, het is een gewezen zakenrelatie van wie ik nog een aanzienlijke som tegoed heb. Die schoft verdient het niet dat een insect met een grotere intelligentie dan de zijne naar hem wordt genoemd.»

HUMO Heeft de huidige muggenplaag ook voordelen?

DE ZEULDER «Zeker. Het Rode Kruis is daar erg blij mee. Er is vaak een tekort aan bloeddonoren, maar met een muskietennetje vang je op een avond gemakkelijk genoeg volgevreten muggen om daar tien liter bloed uit te tappen. Gewoon de beestjes even mixen in een kookpot, en daarna door een zeefje. Het heeft het bijkomende voordeel dat je ineens een mengsel van alle bloedgroepen hebt.»

HUMO Wat doet u zelf om de steek van de mug te voorkomen?

DE ZEULDER «Ik gebruik een drone. Ik heb goeie contacten met een paar plastisch chirurgen, en die voorzien mij van weggehaald vel, afkomstig van bijgewerkte buiken, onderkinnen en zo meer. Dat afval hang ik aan mijn toestel, dat ik een meter of tien boven mijn terras laat zweven, waar ik rustig aan een roseetje zit te nippen.»

HUMO En dat helpt?

DE ZEULDER «Het nippen aan een roseetje, bedoel je? Nee, dat mag ook een gin-tonic zijn, of een mojito. Ik ben misschien niet duidelijk geweest, maar het is vooral de drone die het hem doet. Het maakt niet uit wat je daaronder zit te zuipen, zolang je maar in staat blijft om het ding te besturen.»

HUMO Je kan natuurlijk ook gewoon binnen blijven, om aan de muggen te ontsnappen.

DE ZEULDER «Binnen blijven? Dat raad ik iedereen af. De meeste huizen zijn niet ruim genoeg om er een drone in te laten rondvliegen. En als je een paar verse onderkinnen aan een laag plafond hangt, zou dat wel eens contraproductief kunnen werken wat muggenbestrijding betreft. Ik betwijfel of de rosé nog zo vlot naar binnen gaat als er zo’n menselijke kwab vlak boven je hoofd hangt te bengelen.»