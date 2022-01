Kappers en beautysalons mogen openblijven in Nederland, maar theaters en cultuurhuizen niet. Bij een protestactie kregen mensen een knipbeurt in schouwburgen en musea, onder wie ook de vaandeldrager die Rembrandt van Rijn (1606-1669) in 1636 heeft geschilderd. De Nederlandse staat heeft het doek eind vorig jaar gekocht voor 175 miljoen euro, en na een tournee wordt het tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam.

De vaandeldrager van Rembrandt van Rijn Beeld Rembrandt van Rijn