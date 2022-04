Na ‘Blind gekocht’: Garage-icoon Eugène, zijn Fiat Panda en vier andere fameuze fragmenten uit de Vlaamse televisiegeschiedenis

Het gedoe rond een garage in de laatste aflevering van ‘Blind gekocht’ en de nagelbijtende test om een oldtimer in de bakstenen dwangbuis te parkeren deed bij ons een belletje rinkelen. Een belletje met de naam Eugène, die in een legendarisch televisiefragment met chirurgische precisie zijn Fiat Panda in zijn garage zette en daarbij elke keer een geoefende kniezwengel maakte in zijn woonkamer. Hoog tijd voor een komische terugblik: vijf legendarische fragmenten uit de humoristische televisiegeschiedenis, teruggevonden op YouTube.

Jean-Pierre Van Rossem gaat onderuit: ‘Luk Alloo, da’s toch ne schurk he’

Een blitsbeeld uit het VTM-programma ‘Sterren & Kometen’ waarin we wijlen Jean-Pierre Van Rossem onderuit zien gaan met de fiets. Het fragment eindigt gelukkig wel met een positieve noot: Van Rossems asbak staat na de val nog steeds intact op zijn fietsstuur.

Man uit Jakkamakka: ‘Gij hebt het lef nie vur in mijne otto te mogen zitten’

Een fragment uit het Eén-programma ‘Het leven zoals het is’. Hierin volgen we de Antwerpse politie die met man en macht een slapende, zwaar benevelde man uit zijn voertuig probeert te halen. Dat blijkt niet zo vlot te lukken... met een staaltje kwaliteitstelevisie tot gevolg.

Hond bijt man, maar voor de rest hartverwarmende liefde tussen baasje en haar ‘Sloeberken’

Ontmoet de vinnige jackrussell Sloeber uit het programma ‘De Hondenfluisteraar’ dat werd uitgezonden op VT4. In het stukje zien we niets anders dan onvoorwaardelijke liefde tussen ‘Sloeberken’ en baasje Adrienne. Liefde die zelfs bezegeld wordt met een stukje voorgekauwde speculaas. Sloeber mag voor de rest dan wel in huis plassen, het vernis van de deuren likken en haar man bijten... ‘weg duut ze ‘em nie’.

West-Vlaamse boeren op hun hoede voor ‘obusius’

Angst en voorzichtigheid is een gevoel dat lands- en taalgrenzen overstijgt. Dat ondervinden twee West-Vlaamse boeren die hun gastarbeiders proberen duidelijk te maken dat ze moeten oppassen voor de obussen die in Vlaamsche klei verstopt liggen. Met sprekende gebaren en een enthousiaste mengeling van iets dat lijkt op Nederlands en Engels gaan ze door de te volgende procedure in het geval zo’n oud explosief de kop opsteekt.

Eugene versus piepkleine garage

The man, the myth, the legend... de toen 88-jarige Eugene parkeerde in 2010 in het programma Man Bijt Hond zijn Fiat Panda in een veel te smalle garage. De man uit Liederkerke is helaas al overleden, maar de reportage blijft springlevend.