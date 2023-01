Na de afschuwelijke ‘Wednesday’-tatoeage: de tien tenenkrullendste tattooportretten op het internet

Heeft Wouter Beke, bekend als de enige man die zonder ruggengraat rechtop kan lopen maar nog bekender als begenadigd amateurschilder, een carrièreswitch gemaakt? Een virale tattoo van ‘Wednesday’ doet dat vreselijke onheil vermoeden. Een fan van de populaire Netflix-reeks wilde het gelijknamige hoofdpersonage op zijn huid laten vereeuwigen, maar werd in de plaats daarvan opgezadeld met een beeltenis van een monster dat zelfs de Nevermore Academy niet wil huisvesten. Is het Samuel L. Jackson? Is het Chucky? Is het Gollum? Wij zijn nog steeds in dubio, maar vonden intussentijd wel een resem andere mislukte televisie- en muziektatoeages. No regerts.

Was Freddie Mercury nog niet dood, hij stierf opnieuw

Thom Yorke zou voor minder deprimerende muziek maken

Angelina niet zo Jolie

Mirylan Menroo

Wij zeggen niet dat dit de reden is dat Pikachu en Ash er na 25 jaar de brui aan geven, maar geholpen zal het niet gedaan hebben

‘So complicated’ - Avril Lavigne

NSFW

James Cooke vraagt het nummer van de tandarts van de linkerElvis

Goed dat het erbij staat