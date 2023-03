Na de Arenbergschouwburg: het spook van woke in de kunstwereld! ‘Gewoon eens een ‘blanke periode’ inlassen, daar was Picasso veel te woke voor’

Het stormt op de Arenberg: de gelijknamige schouwburg wordt door het Antwerpse stadsbestuur gedwongen om multiculturele kunstfoto’s te vervangen wegens te woke, en omdat de klassieke werken die er eerder hingen daardoor ‘gecanceld’ zouden worden. Het spook van de woke rammelt dan ook al langer met de ketens in de overgesubsidieerde kunstwereld, beweert Mora Vanreusel, die als woordvoerder van de Antwerpse dienst Identiteitsbewaking verantwoordelijk is voor de ingreep. Daardoor zult u ook deze klassieke werken volgens haar niet snel in de Arenbergschouwburg zien hangen.

Johannes Vermeer - Meisje met de parel

Beeld AVRO

MORA VANREUSEL «De multiculturele samenleving is een feit, daar wil ik nog inkomen. Maar wié moet zich eigenlijk aanpassen aan wie? Moeten we het wenselijk vinden dat een blank meisje uit eigen beweging een hoofddoek gaat dragen? Misschien wel omdat ze anders lastiggevallen wordt op straat? Ik dacht het niet.»

Vincent Van Gogh - De aardappeleters

'De Aardappeleters', door Van Gogh in 1885 geschilderd aan de Gerwenseweg in Nuenen. (FOTO VAN GOGH MUSEUM)

VANREUSEL «Ik heb het eerlijk gezegd een beetje gehad met de tirannie van al die groene linkiewinkies hier in Antwerpen en hun gratuite zelfgeseling in naam van de planeet. Daarom: kunstwerken als dit, waarin zonder scrupules een veganistisch dieet gepromoot wordt, zijn niet alleen naïef, ze zijn wat mij betreft ook ronduit ongezond. Niets van.»

Paul Cézanne - De kaartspelers

Beeld ANP

VANREUSEL «Een stelletje werklozen, waarschijnlijk weer Walen, die in plaats van zich naar de dichtstbijzijnde arbeidsbemiddelaar te begeven de tijd wat weg lummelen in de plaatselijke kroeg. Hoe komen ze rond, denkt u? Dankzij de Vlaamse transfers die tòch hun kant uitkomen natuurlijk. Nee, dank u!»

Picasso - Guernica

Beeld ANP / World History Archive

VANREUSEL «Een blauwe periode, een roze periode, zelfs een Afrikaanse periode. Maar gewoon eens een blanke periode inlassen, zoals de meeste mensen willen? Nee hoor, daar was deze deugder veel te woke voor. Lelijk schilderij ook.»

Leonardo Da Vinci - Mona Lisa

Beeld Leonardo da Vinci

VANREUSEL «Op zich niets tegen het schilderij zelf, ook al vraag ik me af waar dat mens eigenlijk om zit te lachen, maar om nu wéér vrij podium te geven aan iemand die erop stond om een ‘homo universalis’ genoemd te worden? Krijgen we nog niet genoeg LGBTQIA+-activisme door de strot geramd tegenwoordig?»

Pieter Bruegel de Oude - Kinderspelen

Beeld Bruegel

VANREUSEL «Zien we hier: overduidelijk de speelplaats van een archetypische steinerschool, waar plezier maken met je andere linkse vriendjes blijkbaar primeert op flink in de les zitten en misschien nog iets bijleren over de wereld. En dan maar op de kap zitten van Ben Weyts als het onderwijs weer eens in het slop zit.»

Édouard Manet - Déjeuner sur l’herbe

Beeld rv

VANREUSEL «Natuurlijk moet het mannelijke geslacht op hun manieren letten. Maar geef nu toe: in een afgelegen bos als vrouw je kleren uittrekken in bijzijn van méérdere mannen, dat is er toch om vragen? En als er dan iets gebeurt, dan is het weer van #MeToo zeker?»

Peter Paul Rubens - De schaking van Leucippus’ dochters

Beeld Photo Børre Høstland

VANREUSEL «Een zoveelste kunstwerk waarbij onder het mom van de zogenaamde ‘body positivity’, een stokpaardje van woke, een ongezond lichaamsbeeld wordt genormaliseerd. Is dat nu een voorbeeld voor kinderen? Ik dacht het niet. Al een geluk dat de auteur geen subsidies ontving voor deze rommel.»

Van Eyck - De rechtvaardige rechters

Beeld Wannes Nimmegeers

VANREUSEL «Mooi is dat: terwijl het gepeupel zich maar te voet moet verplaatsen, komen die rechters een beetje te paard opdagen. Een beter bewijs van hoe al die wereldvreemde rechters de voeling met het volk verloren zijn, krijg je niet. Het laatste wat je dan moet doen is zulke wereldvreemdheid belonen door het nog te gaan ophemelen met een schilderij. Eentje dat bovendien zo pover is dat het al bijna honderd jaar zoek is, wat er alleen maar op kan wijzen dat er ook niemand is die het wìl terugvinden. Terecht, als je het mij vraagt.»

Caravaggio - De gevangenneming van Christus

Beeld bpk | Scala

VANREUSEL «Van mij mogen mannen met elkaar doen wat ze willen in hun privé, maar in het openbaar zoals hier? Misschien zijn er buiten het kader wel kinderen die toekijken? Moet dan àlles maar kunnen tegenwoordig? Of tweeduizend jaar geleden?»

Rembrandt - Twee Moren

VANREUSEL «Geen commentaar.»

Eugène Delacroix - ‘De vrijheid leidt het volk’

Beeld domaine public

VANREUSEL «Vrijheid, blijheid, hoor, en vrouwen mogen van mij dragen wat ze willen. Maar ik vind tegelijk: ze moeten hun lichaam nu ook niet in andere mensen hun gezicht komen duwen. Ook niet als ze dan toevallig het volk leiden, zoals hier. Vooràl dan niet.’»

Michelangelo - De schepping van Adam

Beeld wikimedia

VANREUSEL «Wéér een kunstwerk waarop de witte heteroman schaamteloos met de vinger wordt gewezen. Ja, dat zullen die wokers wel graag zien hangen in de Arenberg. Kijk ook eens in eigen boezem, zou ik dan zeggen. Neem eens je éigen verantwoordelijkheid op.’»

René Magritte - De geliefden

Beeld Museum of Modern Art. Gift of Richard S. Zeisler. © Charly Herscovici -- ADAGP - ARS, 2013

VANREUSEL «Kijk, dat krijg je dus als je de islamisering de vrije loop laat: twee figuren in boerka. Zelfs de man van de twee, wat vast wel weer één of ander statement zal zijn. De zelfhaat spat ervan af.»