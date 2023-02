Na de Poolse Maddie McCann, doet ook Vlaamse Wendy schokkende ontdekking: ‘Ik denk dat ik Luka Cruysberghs ben’

Opmerkelijk nieuws uit Polen, waar een jonge vrouw beweert dat ze niemand minder dan de vermiste Britse peuter Maddie McCann is. De getuigenis van de vrouw ging al snel de wereld rond, en bereikte zo ook het Oost-Vlaamse Zele, waar ene Wendy Braeckman (22) tijdens het scrollen op haar smartphone prompt besefte dat ook zìj in werkelijkheid een beroemd vermist meisje is. Wendy: ‘Ik denk dat ik Luka Cruysberghs ben’.

Wendy Braeckman «Ik ben er nog altijd niet goed van. Daar zat ik dan, in de bus, mijn vriendin Karolien naast mij, toen ik plots dat nieuwsbericht over die Poolse Maddie McCann tegenkwam. De vele gelijkenissen tussen ons beider verledens moet iets hebben losgeweekt in mijn onderbewustzijn, want ineens kwam het allemaal terug. ‘Karolien’, zei ik verbouwereerd. ‘Ik denk dat ik Luka Cruysberghs ben.’ En daarna werd het zwart voor mijn ogen.»

HUMO Gelijkenissen, zegt u?

BRAECKMAN «Welja. Beide meisjes waren erg jong toen ze in de media kwamen, en allebei zijn ze van de ene dag op de andere compleet van de aardbol verdwenen, waarna niets meer van hen vernomen is.»

HUMO Wat voor herinneringen kwamen er zoal terug na dat besef?

BRAECKMAN «Eerst waren het slechts flitsen, maar intussen zijn die samengesmolten tot een samenhangend geheel. Eerst kreeg ik visioenen van de achterbank van een bestelwagen, en daarna ook nog van de twee mannen die vooraan zaten - later besefte ik dat dat de tourbus van Hooverphonic geweest moet zijn, wat betekende dat die twee mannen waarschijnlijk Alex Callier en Raymond Geerts waren. Niet veel later begonnen er dan ook nog herinneringen op te borrelen aan een afgesloten ruimte zonder ramen, waar ik dagenlang vastgehouden werd. Erg traumatisch.»

HUMO Een soort kerker?

BRAECKMAN «Zoiets. De studio van Alex, waar ik dagen aan een stuk, op een mager dieet en zonder slaap, honderden keren hetzelfde nummer moest inzingen tot het volgens hem goed zat. Eindeloos heb ik geprobeerd om mijn ouders te bereiken als hij even niet keek, maar zo’n studio is natuurlijk goed geïsoleerd, en dus was er geen gsm-ontvangst.

»Nadat ik had ingezien wie ik werkelijk was, en ik weer bij mijn positieven was gekomen, heb ik meteen mijn moeder gebeld om te vragen naar iets van bewijs dat ik echt hun dochter was. Een geboortecertificaat, babyfoto’s, desnoods een DNA-test… Maar tot nog toe heb ik niets gezien dat me kon overtuigen.»

HUMO Uw ouders konden geen kinderfoto’s voorleggen?

BRAECKMAN «Nee. Nu ja, ze hadden wel albums vol foto’s met een kind op. Maar dat kind kan eender wie zijn. En dan zijn er nog de talloze gelijkenissen tussen mij en Luka: blond, niet al te groot van gestalte, en de leeftijd klopt ook al. Sinds kort herinner ik me bijvoorbeeld ook weer hoe ik ooit auditie deed voor ‘The Voice van Vlaanderen’, waar ik ontdekt werd door Alex, die daar jurylid was. Had ik toen geweten wat daarna zou komen… (Breekt) Was ik maar nooit doorgebroken. Nu weet ik natuurlijk waarom ik elke keer zo’n enorme stress voel als ik ergens het deuntje van Skype hoor. Want hoe is Luka destijds ontslagen bij Hooverphonic?»

HUMO Via Skype.

BRAECKMAN «Voila.»

HUMO Nu, volgens sociale media gaat het redelijk goed met Luka Cruysberghs. Ze ziet er alleszins niet vermist uit, en ze bracht vorig jaar zelfs nog nieuwe muziek uit.

BRAECKMAN «Ja kijk, ik weet niet wie dàt meisje is, maar het gaat duidelijk om iemand die erg in de war is, en daardoor denkt dat ze Luka is. Maak het maar mee.»

HUMO Oké, maar…

BRAECKMAN (Plots) «Wacht! Ik denk dat ik nog een herinnering voel terugkomen. Ja! Ik zie licht, véél licht. Een massa mensen voor mij. Ik sta op een podium. Ik zing, er volgt applaus, maar daarna alleen maar schaamte. Een verplétterende schaamte. En ik zie nog een getal ook: negentien. Ik denk… Ja, dat moet het optreden van Hooverphonic zijn op het Songfestival.»

HUMO Wacht eens, was dat niet met Geike Arnaert?

BRAECKMAN «O ja, juist. Ja kijk, dat kan maar één ding betekenen. Ik denk dat ik Geike Arnaert ben.»