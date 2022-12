‘Na een date met een tweeling vroeg iedereen me hoe ik ze uit elkaar kon houden ...’: de beste grappen van 2022 volgens Ed Sheeran, Jonas Geirnaert en co.

Moppen zijn niet dood, als u ons toestaat Frank Zappa te parafraseren, they just smell funny. Jawel: ook dit jaar weer vroegen wij een keur aan schoon volk om ons aan onze vaste plek aan de toog hun favoriete grap te verkopen. Om de dooie momenten aan de kerstdis mee te vullen: de tien beste.

Dustin Hoffman

Acteur

Het is 1962, en een vlo stapt een reisbureau binnen: ‘Ik heb zin in een weekje vakantie. Hebt u een suggestie?’ ‘Wat voor vakantie had u in gedachten?’ vraagt de reisagent.

‘Iets warms,’ zegt de vlo. ‘Ik wil in de zon kunnen liggen.’

‘Ik kan u een week in het haar van Ringo Starr geven,’ zegt de reisagent. ‘In Nice.’

‘Deal,’ zegt de vlo. Na vier dagen Nice staat de vlo terug in het reisbureau.

‘Wat nu?’ vraagt de verbaasde reisagent. ‘Vond u het niet leuk?’

‘Ik haatte het,’ antwoordt de vlo. ‘Ringo Starr verlaat z’n kamer nooit. Hij zit daar maar te drummen en te drummen. Ik wil wat meer buitenlucht, iets eleganters ook.’

‘Aha,’ zegt de reisagent. ‘Dan weet ik wel iets voor u: een week in Monte Carlo, in de snor van Omar Sharif.’

‘Deal.’

Na vier dagen Monte Carlo staat de vlo daar weer: ‘Meneer de reisagent, het was vreselijk. Die vent rookt aan de lopende band sigaren, en hij speelt dag en nacht bridgetoernooien! Alstublieft, ik wil gewoon wat in de zon kunnen liggen!’

‘Goed,’ zegt de reisagent. ‘Ik kan u een week in Cannes aanbieden, in de flamoes van Brigitte Bardot.’

‘Oké dan.’ Vier dagen later staat de vlo daar opnieuw, tot grote verbazing van de reisagent: ‘U gaat me toch niet vertellen dat u ook deze vakantie niks vond?’

‘Integendeel, ik vond het fantastisch,’ zegt de vlo. ‘Mevrouw Bardot doet niets anders dan boeken lezen in de zon, met wat klassieke muziek op de achtergrond, en haar flamoes was heerlijk warm en gezellig.’

‘Wat doet u dan hier?’ vraagt de verbouwereerde reisagent. ‘U had nog drie dagen!’ ‘

Don’t ask me,’ antwoordt de vlo. ‘Na drie dagen bevond ik me weer in de snor van Omar Sharif.’

Marie Neefs

Radiomaakster

Waarom viel Anna van de schommel? Anna heeft geen armen.

Klop klop, wie is daar? Zeker niet Anna.

Jonas Geirnaert

Komiek en programmamaker

https://www.n-va.be/standpunten

Anthony Nti

Regisseur

Een man stapt bij de kapper binnen en gaat zitten. ‘Welkom, meneer,’ zegt de kapper. ‘De eerste keer hier, zie ik?’ ‘Ja,’ antwoordt de man. ‘Ik zag dat er nog plaats was.’

‘Wat mag het zijn?’, vraagt de kapper, waarop de man: ‘Iets zoals Herman Brusselmans.’

‘Geen probleem’, zegt de kapper, en hij begint de man z’n hoofd te masseren. ‘Goeie service!’ denkt de man, en algauw voelt hij zich zo op z’n gemak dat-ie in slaap valt.

Wanneer hij even later wakker wordt en in de spiegel kijkt, kan hij zijn ogen niet geloven: hij is kaal! ‘Gast,’ roept hij de kapper toe. ‘Zo ziet Herman Brusselmans er toch niet uit!?’ Waarop de kapper: ‘Als hij naar hier zou komen wél.’

Vincent Voeten

Winnaar Humo’s Comedy Cup

Als ik één dag een dier zou mogen zijn, dan zou ik kiezen voor een donderdag.

Kelly Pfaff

Presentatrice

Drie Engelstalige nonnen sterven kort na elkaar en komen gezamenlijk aan de hemelpoort. Daar staat Sint-Pieter hen op te wachten. Hij heeft voor iedere non één vraag, die ze correct moeten zien te beantwoorden als ze binnen willen raken.

De eerste non krijgt de vraag: ‘Wie was de eerste man op aarde?’

‘Well, that’s an easy one,’ zegt de non, ‘that was Adam.’ De belletjes rinkelen, de sterren schijnen, de poort gaat open en de non wandelt naar binnen.

De tweede non treedt nader en Sint-Pieter vraagt haar: ‘Wie was de eerste vrouw op aarde?’

‘Well, that’s an easy one,’ zegt de non, ‘that was Eve.’ De belletjes rinkelen, de sterren schijnen, de poort gaat open en de non wandelt naar binnen.

Dan is het de beurt aan de derde non. Sint-Pieter vraagt haar: ‘Wat zei Eva toen ze Adam voor het eerst zag?’ ‘Well,’ zegt de derde non, ‘that’s a hard one.’ De belletjes rinkelen, de sterren schijnen, de poort gaat open en de non wandelt naar binnen.

Ed Sheeran

Zanger

Ik heb ooit een date met een tweeling gehad. Achteraf vroeg iedereen me hoe ik ze uit elkaar wist te houden. ‘Simpel,’ zei ik. ‘Samantha had blond haar, en David een penis.’

Johan Sebastiaan Stuer

Humo’s huisdichter

Sam wandelt langs een Amsterdamse gracht, kijkt naar links en denkt: verrek, daar aan de overkant loopt Moos! Even later kijkt Moos naar rechts en hij denkt: dat lijkt Sam wel, daar aan de overkant! Afijn, bij de volgende brug steken ze allebei over, ze stappen elkaar tegemoet om even bij te praten en wat denkt u? Ze zijn het geen van beiden!

Eddie Vedder

Acteur

Ik las onlangs een krantenartikel over een vrouw in New York die na twintig jaar huwelijk van haar man wilde scheiden omdat hij 24 uur per dag scrabble zat te spelen.

‘Ik ga je verlaten,’ zei ze, maar hij was zo intensief aan het scrabbelen op z’n smartphone dat hij haar niet hoorde. Daarop begon ze te roepen: ‘DIE SCRABBLE! VENT, JIJ BENT GEOBSEDEERD!’

‘Geobsedeerd?’ zei hij plots, opkijkend van zijn schermpje. ‘Bedankt, dat zijn 85 punten!’

Dennis Xhaët

Presentator

Hoe rijd je het best van Minderhout naar Meerhout? Via Houthalen!