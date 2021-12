In zijn ‘Twee mannen die de maan gadeslaan’ (1819-1820) zette de Duitse romantische schilder Caspar David Friedrich het in zijn tijd alomtegenwoordige thema Sehnsucht in de verf, dat slaat op nostalgische melancholie of onvervuld verlangen – u mag kiezen. In plaats van de maan zien we hier het coronavirus opgaan, gesel van menig verlangen, trigger van menig melancholisch moment.

Caspar David FriedrichTwee mannen die de maan gadeslaan Beeld Staatl. Kunstsammlungen Dresden