‘Neuken en een frietje steken? Of lust je geen friet.’ Humolezers en de allerslechtste openingszinnen die ze hoorden

We vroegen u om de allerslechtste openingszin die u ooit hoorde of zelf gebruikte, en het ene na het andere pareltje liep onze inbox binnen. We zetten er een aantal op een rijtje voor wie nog een zomerliefde hoopt te vinden en voor wie juist níét op zoek is. Maar zeg, ken ik jou niet ergens van?

Laten we origineel beginnen

‘Ik heb geen openingszin, maar jij hebt een opening en ik heb zin’ - Kaat, Warre en anderen

Of probeer eens een verkapte belediging

‘Are your parents retarted? Because you sure look special’ - Nils

‘Heeft er vandaag al iemand gezegd hoe mooi je bent? Nee? Morgen meer geluk...’ - Glenn

‘Woorden kunnen uw schoonheid onmogelijk beschrijven. Getallen dan weer wel: 5/10' - Bart

'Er scheelt iets aan mijn gsm.. u nummer staat ter nog niet in' Beeld rv

Laten we het anders over eten en drinken hebben

‘Hoe wil jij jouw eitjes? Hard gekookt, zacht gekookt of bevrucht?’ - Mauro

‘Als je zo goed smaakt als je er uitziet, weet ik wat ik als dessert wil’ - Yannick

‘Ben jij toevallig soda? Want je bent soda-licious’ - Jenne

‘Neuken en een frietje steken? Of lust je geen friet?’ - Laurens

Of gewoon direct in dat broekje

‘Volgens mijn horloge heb jij geen onderbroek meer aan? Ah shit, hij staat een uur voor’ - Gil

‘Eén nachtje met mij en zelfs carglass zal uw sterretje niet kunnen vervangen’ - Yentl

‘Ik heb een ballonnetje opgelaten om ons gesprek van de grond te trekken. Pfff... Oh nee! Hij gaat al af! Maar geen zorgen, één blowjob kan hem redden’ - Dries