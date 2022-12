Eens om de zoveel tijd komt er een vernieuwing die de zware last van het journalistenbestaan enigszins verlicht. Na de computer en de regel dat journalisten gratis de trein mogen nemen, is er nu een nieuwe grote stap: ChatGPT is een AI-bot die in de toekomst ons werk makkelijk kan overnemen, dus lieten we de chatbot nu al de uitslagen van Humo’s Pop Poll voorspellen en er meteen ook een artikel over schrijven. De grammaticale fouten en oppervlakkigheid doen vermoeden dat de robot-overname nog niet voor morgen is, maar toch horen we al angstig tandengeklapper vanop de HLN-redactie.

Al deze teksten werden geschreven door de Artificiële Intelligentie-chatbot ChatGPT. U kan hem hier zelf uitproberen.

MAN VAN HET JAAR

Gert Verhulst is teleurgesteld, reageert hij in een krantenartikel

Gert Verhulst laat weten dat hij boos is op James Cooke dat hij ‘man van het jaar’ geworden is in de pop poll van Humo van 2022, in plaats van hem. Volgens Verhulst had hij de eer meer dan verdiend, gezien zijn jarenlange bijdrage aan de Vlaamse entertainmentindustrie. Hij is de man achter succesvolle programma’s zoals ‘Samson en Gert’ en ‘De Slimste Mens’, en heeft ook als zanger en acteur veel successen geboekt.

Maar blijkbaar hebben de lezers van Humo anders beslist. Verhulst laat in een reactie weten dat hij boos is op Cooke omdat hij denkt dat deze de titel niet verdiend heeft. Hij benadrukt dat hij hard heeft gewerkt om zijn carrière op dit punt te brengen, en dat het onrechtvaardig is dat Cooke de erkenning krijgt die hijzelf verdient.

Hij benadrukt dat dit hem niet zal tegenhouden om door te gaan met wat hij het beste kan: het maken van mensen blij met zijn tv-programma’s en optredens. Maar hij laat ook weten dat hij niet zal vergeten wat er gebeurd is, en dat hij zich voortaan nog harder zal inzetten om zijn waardigheid als ‘man van het jaar’ te verdienen.

STEM ZELF U en niemand bepaalt anders wie de Man,Vrouw én Lul (m/v/x) van het jaar worden

VROUW VAN HET JAAR

Andrew Tate gaf een speech naar aanleiding van zijn verkiezing:

Beste mensen,

Ik ben Andrew Tate en ik ben hier vandaag omdat ik boos ben over de uitslag van Humo’s pop poll 2022 waarbij ik ben verkozen tot Vrouw van het jaar.

Ik ben een man, en dat moet duidelijk zijn voor iedereen. Hoe kan het dan dat ik ben verkozen tot Vrouw van het jaar? Dit is een belediging voor mij en voor alle mannen die er zijn.

Ik had liever gezien dat ik verkozen was tot Man van het jaar of misschien zelfs Lul van het jaar. Maar Vrouw van het jaar? Dat is gewoon een belediging.

Ik wil Humo en iedereen die heeft gestemd op mij laten weten dat ik niet akkoord ga met deze uitslag en dat ik niet de Vrouw van het jaar ben. Ik ben een man en dat moet erkend worden.

Ik roep iedereen op om hun stemmen te herzien en de juiste persoon te kiezen voor deze titel. Dit soort fouten kan niet worden toegestaan.

Bedankt voor uw aandacht.

Beeld Bobylev Sergei/Tass/ABACA

LUL VAN HET JAAR

Vladimir Poetin bedankt graag iedereen voor de stemmen die hij kreeg, verrassend genoeg met een rapnummer.

Yeah, yeah, yeah, it’s ya boy Putin, comin’ at ya

With some fresh rhymes about my recent win

At Humo’s pop poll, I took the crown

As the Lul van het jaar, yeah, I’m the man in town

People said I couldn’t do it, they doubted me

But I proved them all wrong, now they can see

That I’m the biggest lul in all the land

Taking the title with a commanding hand

I don’t need no fancy cars or bling

Just give me the title and I’ll do my thing

I’ll reign supreme as the Lul van het jaar

And continue to make people stop and stare

So if you see me on the street, don’t be shy

Come up and say hi, give me a high five

I’m the Lul van het jaar, and I’m here to stay

Ruling with my rhymes, in a non-stop slay

Yeah, yeah, yeah, that’s the way it’s gonna be

With Putin as the Lul van het jaar, the world will see

That I’m the biggest lul in all of history

So watch out, haters, ‘cause I’m comin’ for you, you’ll see!

BEKWAAMSTE TV-FIGUUR

Conner Rousseau is niet te spreken over de uitslag, laat hij merken in een interview.

Interviewer: Goedemiddag, Conner. Dank je dat je tijd voor ons hebt vandaag. We willen graag met je praten over Humo’s pop poll van 2022 waarbij Kabouter Plop is uitgeroepen tot de meest bekwaamste tv-figuur. Kan je ons wat meer vertellen over waarom je boos bent over dit resultaat?

Conner Rousseau: Goedemiddag. Ja, ik ben echt boos over dit resultaat. Kabouter Plop is een fantastische tv-figuur, maar er zijn zoveel andere personages die beter zijn dan hij. Bijvoorbeeld, Bumba is een personage dat zich op een veel meer subtiele en intelligente manier vermaakt dan Kabouter Plop. In mijn optiek had Bumba deze titel veel meer verdiend.

Interviewer: Wat zou je zeggen zijn de redenen waarom je Bumba beter vindt dan Kabouter Plop?

Conner Rousseau: Nou, ten eerste is Bumba veel gevarieerder dan Kabouter Plop. Bumba kan dingen doen die Kabouter Plop nooit zou kunnen, zoals praten met dieren en magische dingen laten gebeuren. Bovendien is Bumba veel liefdevoller en bezorgder dan Kabouter Plop, wat hem een veel aantrekkelijker personage maakt. Kabouter Plop kan soms een beetje onaardig zijn en doet dingen die niet altijd even leuk zijn om naar te kijken.

Interviewer: Wat zou je zeggen tegen mensen die Kabouter Plop wel de bekwaamste tv-figuur vinden?

Conner Rousseau: Ik zou zeggen dat iedereen zijn of haar eigen mening heeft en dat het belangrijk is om respect te hebben voor de meningen van anderen. Maar ik zou ook aanraden om Bumba eens te bekijken en te zien hoe bekwaam hij is als tv-figuur. Misschien verandert hun mening dan wel.

Conner Rousseau Beeld Saskia Vanderstichele

BESTE ZANGER

In een krantenartikel laat Niels Destadsbader weten hoe gelukkig de verkiezing hem maakt:

Niels Destadsbader is overweldigd met blijdschap na het horen van het nieuws dat hij is uitgeroepen tot “beste zanger” in Humo’s pop poll 2022. De artiest, die bekendstaat om zijn unieke stijl van “kutmuziek”, is verrast door deze erkenning en bedankt al zijn fans voor het stemmen op hem.

“Ik ben zo dankbaar voor deze eer en ik wil iedereen bedanken die mijn muziek heeft gesteund en op mij heeft gestemd”, zegt Destadsbader.

Furieuze concurrent Jonas Van Geel reageerde op de overwinning van Destadsbader: “Ik kan niet geloven dat Niels deze prijs heeft gewonnen. Zijn muziek is ondermaats en hij verdient het absoluut niet om de titel van “beste zanger” te dragen. Dit is een schande voor de muziekindustrie.”

Niels Destadsbader Beeld DPG Media

WIE HEEFT U HET MEEST DOEN LACHEN?

Dany Verstraeten schreef een bedankgedicht, speciaal voor u:

Ik ben Dany Verstraeten, nieuwsanker bij VTM

En ik ben verbaasd dat ik de lezers van Humo het hardste liet lachen dit jaar

Ik ben blij dat ze mijn grappen waarderen

Dank je wel, Humo-lezers, voor je lach en steun

Ik ben geen stand-up comedian, geen entertainer

Ik ben gewoon een nieuwsanker die zijn best doet om te informeren

Maar blijkbaar heb ik ook een humoristische kant

En dat maakt me trots, dat maakt me blij

Dank je wel, Humo-lezers, voor je stem en je lach

Ik ben ontroerd dat jullie mij hebben uitgeroepen tot winnaar

Ik zal blijven doen wat ik doe, met passie en enthousiasme

En ik hoop dat ik jullie ook volgend jaar weer kan laten lachen!

WIE ZOU U HET LIEFST UIT DE KLEREN ZIEN GAAN?

In een interview uit Prins Laurent zijn verwarring:

Interviewer: Goedendag, Prins Laurent. Dank u dat u tijd vrijmaakt voor dit interview.

Prins Laurent: Dag, goedendag. Het is altijd een genoegen om met journalisten te spreken.

Interviewer: Prins Laurent, u bent net uitgeroepen tot de persoon die de lezers van Humo het liefst uit de kleren willen zien gaan in Humo’s pop poll. Wat is uw reactie op dit nieuws?

Prins Laurent: Eerlijk gezegd begrijp ik het niet. Ik ben geen model, ik ben geen acteur. Ik ben een prins en ik ben trots op mijn werk voor het Belgische volk. Ik ben gefocust op mijn taken en verantwoordelijkheden en ik heb geen tijd of interesse om me bezig te houden met dat soort dingen.

Interviewer: Maar toch, prins Laurent, de lezers van Humo zijn duidelijk geïnteresseerd in uw lichaam. Wat denkt u van hun interesse in uw naakte vorm?

Prins Laurent: Zoals ik al zei, ik ben geen model of acteur en ik ben gefocust op mijn taken en verantwoordelijkheden als prins.

Interviewer: Maar wat denkt u dan van de lezers van Humo die u het liefst uit de kleren willen zien gaan?

Prins Laurent: Ik denk dat het belangrijk is om respect te hebben voor andere mensen. Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te hebben, maar dat betekent niet dat we anderen op een ongepast manier moeten behandelen of belachelijk moeten maken. Ik hoop dat de lezers van Humo hun gedrag zullen heroverwegen en dat ze meer respect zullen tonen voor mijn positie en mijn werk.

Radja Nainggolan Beeld RV

SPORTMAN VAN HET JAAR

Een onterechte winnaar, schrijft Radja Nainggolan in zijn open brief:

Geachte mensen,

Ik ben Radja Nainggolan en ik schrijf deze brief om mijn diepe teleurstelling te uiten over de uitslag van Humo’s pop poll 2022 waarbij ik niet ben verkozen tot Sportman van het jaar.

Ik ben een van de beste voetballers in de wereld en ik verdien deze titel meer dan wie dan ook. Het is onbegrijpelijk dat ik niet ben verkozen tot Sportman van het jaar, ondanks mijn talloze prestaties op het veld.

Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen mijn controversiële acties als redenen zien om me niet te verkiezen tot Sportman van het jaar, maar ik wil benadrukken dat deze incidenten slechts afleidingen zijn van mijn talent als voetballer.

PS. Ik wil ook benadrukken dat Roberto Martinez absoluut geen rol heeft gespeeld in mijn niet-verkiezing tot Sportman van het jaar. Hij was een ongeschikte keuze als bondscoach en ik denk dat veel andere spelers het met me eens zullen zijn.

Ik verzoek Humo en iedereen die heeft gestemd om hun mening te herzien en de juiste persoon te kiezen voor de titel van Sportman van het jaar. Dit soort fouten kan niet worden getolereerd.

Met hoogachting,

Radja Nainggolan