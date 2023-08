Niet de nederlaag van Van Aert, maar dit was het slechtste aan het WK wielrennen: ‘Het was rampzalig en pijnlijk dat het parcours niet langs Loch Ness reed’

Hartenpijn voor alle Belgen, want ondanks drie Belgische kopmannen bolde noorderbuur Mathieu van der Poel het eerst over de meet op het WK Wielrennen in Schotland. Die teleurstelling verdwijnt echter in het niets vergeleken met het ridicule parcours. Belachelijk niet door de vele bochten, wel door het ontbreken van een passage langs het beroemde Loch Ness.

Als je in Schotland bent, dan is het de komende weken opletten geblazen, want als het monster van Loch Ness zich laat zien, dan is het wel in de vrij van Kerstmis-ellende zijnde maand augustus. Dit jaar staat de wielerliefhebbende Schot voor een verscheurende keuze, want het nakende WK wielrennen wordt in Schotland gereden, maar het parcours leidt níét langs het beroemde loch. Hoe erg is dat?

BRUCE MCPHERSON (monster- en wielerfanaat) «Dat is verschrikkelijk, rampzalig, desastreus, pijnlijk, dramatisch, tragisch en onverteerbaar. Verder is het een moeilijk te incasseren mentale klap, een frustrerende koude douche en een fatale catastrofale nalatigheid.»

HUMO Waarom?

MCPHERSON «Het zou een unieke kans zijn om Nessie te filmen. In zo’n wedstrijd heb je helikopters en motorrijders met cameramannen, en tienduizenden fans langs de kant van de weg met de smartphone in de aanslag om selfies te maken. De kans is groot dat er tijdens zo’n wedstrijd tientallen geslaagde opnames van het monster worden gemaakt. Zo zal eens en voor altijd bewezen worden dat het bestaat. Tenzij iedereen dezelfde drijvende boomstronk filmt of fotografeert.»

HUMO En dan zijn we weer terug naar af?

MCPHERSON «Nee, want het zou best kunnen dat het monster het uiterlijk van een drijvende boomstronk heeft. Daardoor blijft het zo lang onopgemerkt.»

HUMO Een levende boomstronk dus?

MCPHERSON «Precies. Misschien kruipt die ’s nachts aan land om in een bos paddenstoelen te gaan eten.»

HUMO Heeft iemand ooit zo’n boomstronk zien rondkruipen?

MCPHERSON «Heeft iemand ooit lang genoeg zo’n stronk geobserveerd om hem te zien kruipen? Nee. Als je door een bos wandelt, valt het niet op dat een stronk plots anderhalve meter verder ligt dan de vorige dag. Niemand houdt zich daarmee bezig. Maar als je die stronken van een gps zou voorzien, dan zou je daar vast bepaalde bewegingspatronen in kunnen zien. Misschien verdwijnt zo’n stronk elk jaar in de zwarte wateren van Loch Ness, om pas de volgende zomer weer op te duiken.»

HUMO Is het wetenschappelijk aanvaard dat het monster een paddenstoelen etende levende boomstronk is?

MCPHERSON «Er is zoveel dat wetenschappelijk onverklaarbaar is.»

HUMO Zoals?

MCPHERSON «Zoals: vanwaar komt dat diepe geluksgevoel als je doedelzakmuziek hoort?»

HUMO Ik heb dat geluksgevoel nog nooit mogen ervaren.

MCPHERSON «Je kunt daar trainingen voor volgen, mijn vrouw geeft die. Een maand lang krijg je elke dag tien uur aan een stuk doedelzakmuziek te horen. De eerste tien dagen overvalt dat geluksgevoel je enkel als die muziek eindelijk stopt. Maar als je het lang genoeg volhoudt – vaak heb je meerdere cursussen nodig – komt er een moment waarop je doedelzakmuziek met geluk associeert. Mijn vrouw zegt weleens: ‘Als ze op elke werkplek doedelzakachtergrondmuziek zouden afspelen, dan zouden er geen burn-outs meer zijn.’»

HUMO Maar dan moeten die werknemers wel eerst die cursus gevolgd hebben?

MCPHERSON «Dat zegt mijn vrouw ook, ja. Maar ze zegt zoveel. Ik zeg dan weleens: ‘Och, zwijg toch, mens.’ Maar dan antwoordt ze: ‘Oké, zullen we dan samen naar wat doedelzakmuziek luisteren?’ Zo’n huwelijk heb ik, en van ellende ga ik dan maar aan de oever van dat rotmeer naar voorbijdrijvende boomstronken speuren, want zelfs dat is nog gezelliger.

»Ja, Schotland is een deprimerende plek. En dan heb je weleens lichtpuntjes als het WK wielrennen, maar dat organiseren ze dan 300 kilometer van waar je woont. En de gemiddelde Schot houdt niet eens van wielrennen, want daar word je niet gelukkiger van, maar wel van doedelzakmuziek. Denkt hij. Ja, mijn vrouw heeft wat aangericht met de hersenen van haar arme cursisten.»

HUMO Geloof je zelf dat het monster van Loch Ness echt bestaat?

MCPHERSON «Je moet toch ergens in geloven, niet? Wel, dan geloof ik nog liever in het bestaan van dat monster dan in de helende kracht van doedelzakken.»

