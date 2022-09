Nóg indrukwekkender dan zijn denkbeeldige inkomsten: de Instagram-photoshops van Wout uit de spraakmakende FIRE-docu

De veelbesproken en minstens zoveel bekritiseerde VRT-docu ‘FIRE’ bracht een aantal jonge aanhangers van de FIRE-beweging in beeld, maar twee weken na de release zijn alle afleveringen weer offline gehaald. De reden daarvoor is de 28-jarige Wout uit Diepenbeek, het kleurrijkste figuur uit de reeks die naar eigen zeggen op zijn 26e al met pensioen kon gaan en nu zijn vrije leven viert vanuit een hotelkamer in Dubai. Wat hij zelf nog niet door heeft, maar de VRT nu wel, is dat hij slachtoffer is geworden van Russische oplichters. Zijn geld ‘beheert’ hij trouwens op een gouden laptop waar, afgaande op zijn sensationele Instagramaccount, in ieder geval ook een uitstekend photoshopprogramma op staat. Een paar pareltjes:

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door WOUT SCHRIJVERS ✈️ LUXURY (@wottystravels) op 9 Sep 2022 om 2:14 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door WOUT SCHRIJVERS ✈️ LUXURY (@wottystravels) op 9 Sep 2022 om 3:02 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door WOUT SCHRIJVERS ✈️ LUXURY (@wottystravels) op 9 Sep 2022 om 3:02 PDT

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door WOUT SCHRIJVERS ✈️ LUXURY (@wottystravels) op 9 Sep 2022 om 1:45 PDT

Always know that when someone is jealous of you, it means you're doing very well 😍 Thank them for the unspoken compliment 😉 Beeld Instagram

Head in the sky and feet off the ground, my way to fly away from reality 👋 Beeld Instagram

‘Never let them tell you that the sky is the limit’ 🧑‍🚀 Beeld Instagram

Don't be a square, be a triangle 🔺🔺🔺 Beeld Instagram