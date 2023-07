Sinéad O’Connor is ten hemel opgestegen, maar de engelen zijn er blijkbaar niet helemaal gerust in dat de getormenteerde woelwater zich gedeisd zal houden in dit tafereel in de stijl van ‘Maria Magdalena gedragen door engelen’ (1520) van Giulio Romano (1499-1546) en Giovan Francesco Penni (1488-1528). Het origineel bevindt zich in de National Gallery in Londen.

Giulio Romano and Gianfrancesco PenniSaint Mary Magdalene borne by Angelspossibly about 1520-1Fresco, transferred and mounted on canvas, 165.1 x 236.2 cmPresented by Lord Overstone, 1852NG225https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/NG225 Beeld Photography and Imaging, The National Gallery, London