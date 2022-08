Onderwijsexpert over lerarentekort: ‘We moeten out of the box durven denken: schaf de leerplicht af’

Schooldirecties zijn wanhopig, dat voel je overal. Gepensioneerden die suffend op een bankje naar de duiven zitten te staren, krijgen plots gezelschap van een jobstudent die hun een job op een lagere school wil aanpraten. Bestel je ergens een koffietje, dan vraagt de kelner: ‘Melk en suiker? En wat dacht u van een plek in het onderwijs?’ Uitgestapte leerkrachten krijgen ’s nachts nare berichtjes: ‘We weten je wonen, Bjorn. Kom terug, voor er spijtige dingen gebeuren.’ Op de camping van Pukkelpop kreeg een jonge vrouw een verdovend drankje. Ze kwam drie dagen later bij bewustzijn in een leraarskamer, waar ze te horen kreeg dat de vakken Engels en maatschappelijke vorming in haar takenpakket zaten. Ondanks zulke goedbedoelde initiatieven zal het tekort aan leerkrachten nog jaren aanslepen. Tenzij er voor échte oplossingen wordt gekozen.

ZENO VAN ZWOLLEM (onderwijsexpert) «De onderwijswereld moet out of the box durven te denken. We hebben al die leerkrachten nodig omdat er zoveel leerlingen zijn. Wel, dan zegt mijn onderwijsexpertenverstand: schaf die leerlingen af.»

HUMO En de leerplicht?

VAN ZWOLLEM «Er mogen geen taboes zijn. De leerplicht bestaat sinds 1914. Ging het al die eeuwen daarvoor zoveel slechter?»

HUMO Wat moeten we dan met de schoolkinderen?

VAN ZWOLLEM «Als er geen school is, zijn er ook geen schoolkinderen. Dat probleem is dan opgelost. Nu duwen we die kinderen voor minstens vijftien jaar op de schoolbanken, zodat ze later aan de slag kunnen in de bouw of zo. Wel, laat die kids daar metéén beginnen! Ze zullen het zalig vinden: die hijskranen, die vrachtwagens, gips mengen met zo’n megamixer en MNM loeihard op de achtergrond! Misschien moeten ze bij die zender dan nog wat meer Metejoor en Harry Styles draaien, maar dat is een klein offer.»

HUMO U houdt een pleidooi voor kinderarbeid.

VAN ZWOLLEM «Als je het zo wilt noemen… Maar in de klas naar een item van ‘Karrewiet’ kijken of met een invulboekje knoeien, is dat géén kinderarbeid? Laat die kleintjes toch bij de plantsoendienst werken, of laat ze de trams controleren op zwartrijders, dat houdt ze bezig en het scherpt de gemeenschapszin aan.»

HUMO De meeste ouders zullen dat geen goed idee vinden.

VAN ZWOLLEM «Nee? Tot mama en papa voor hun vijftiende huwelijksverjaardag een ferme mobilhome cadeau krijgen van hun lieve kindjes, want dat kleine grut heeft een stevig inkomen. Zo’n papa zal dan met tranen in de ogen zeggen: ‘O, Noah en Otis, wat lief! Om jullie te bedanken zullen we jullie leren lezen en schrijven tijdens de lange ritten met de camper.’ En zo komt de intellectuele opvoeding helemaal goed, want de reis gaat natuurlijk naar het buitenland en daar leren ze andere talen en zo.»

HUMO Zijn er meer experten gewonnen voor uw idee?

VAN ZWOLLEM «Ik ben pas afgestudeerd. Als nieuweling moet je jezelf profileren. ‘Een ballonnetje oplaten’ noemden ze dat in onze opleiding. Anders raak je ondergesneeuwd door de andere onderwijsexperten.»

HUMO Is het moeilijk om als onderwijsexpert aan de bak te komen?

VAN ZWOLLEM «Je moet je voorstellen dat je in een sneeuwlaag van onderwijsexperten zit. Boven en onder, links en rechts: overal collega’s die ook aan de bak willen komen. Maar waar is die bak? Of erger nog: is er wel een bak, en valt er wel aan te komen? Ik heb daar soms nachtmerries over. Dan word ik zwetend wakker en denk ik: was ik maar onderwijzer geworden, dan raakte ik fluitend aan een job. Maar als mijn voorstel realiteit wordt, is een onderwijsdiploma binnenkort waardeloos.

»Ach, was ik maar op mijn 8ste in de bouw gaan werken. Dan had ik elk jaar een maand naar Italië kunnen reizen met de mobilhome van mijn ouders. Maar ja, dan zouden zij mee op vakantie willen, en dat lijkt me ook niet ideaal. En idealen realiseren, dat is toch dé reden waarom je onderwijsexpert wordt, of niet?»

HUMO En ook om aan de bak te komen?

VAN ZWOLLEM «Zeker. Dat ook. Als die bak bestaat. Daar heb ik dus mijn twijfels over. Lastig, maar dat hoort bij het vak, als onderwijsexpert moet je aan alles durven te twijfelen.»