Ongelofelijk: dit typisch Vlaams erfgoed haalde de Vlaamse canon níét

Het is zover: de Vlaamse canon heeft eindelijk het licht gezien. Het is het sluitstuk van een onderzoek dat vier jaar lang heeft aangesleept, met gejoel van zowel voor- én tegenstanders die respectievelijk het nut en de nutteloosheid van zo’n natievormend cultureel geheel probeerden aan te tonen. Wat er uiteindelijk de canon haalde, dat kan eenieder nu zelf ontdekken. Maar wat de selectie net niét haalde, dat is een ander paar mouwen. Humo mocht als enige een kijkje nemen in het archief waaruit de onderzoekers de Vlaamse canon plukten, en kon noteren wat er zoal ongebruikt achtergebleven was. Een overzicht.

Een collectie brieven; persoonlijke correspondentie geschonken door Filip Dewinter (in Russisch en Chinees)

Een bloemlezing holocaustmoppen in boekvorm, geschonken door Schild & Vrienden (289 delen)

De Vlaamse Leeuw die in 2004 tussen het wiel draaide van Leif Hoste tijdens Parijs-Roubaix

De ontbrekende rekeninguittreksels van Siegfried Bracke

Een authentiek dominosteentje uit ‘Domino’ van Clouseau

Clouseau Beeld VRT

Een reeks grote kunstfoto’s, geschonken door de Arenbergschouwburg (in nieuwstaat, slechts één keer opgehangen)

De positieve alcoholtest van Ben Weyts, afgenomen in het Vlaams Parlement

Enkele kassei, overgebleven bij de aanleg van de Kapellekensbaan van Louis-Paul Boon

Opgezette vogel. Naamplaatje ‘Corneel van Oosterweel’, geschoten door onbekenden

Telraam gebruikt bij de rekensommen 14-18 en 40-45

Een set kale lachbanden, gebruikt in ‘FC De Kampioenen’ (winterexemplaren)

F.C. De Kampioenen Beeld © VRT

De gigantische spoel waarrond oorspronkelijk de eerste Vlaamse lintbebouwing zat

Het eerste aluminium raamprofiel, gemaakt door Den Vos Reynaers Aluminium

Cursus ‘Uitspraakgids Nederlands’, gebruikt door Tom Waes tijdens de opnames van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ (nog in verpakking)

Een stel pauken, blijkbaar nog gebruikt door Paul van Ostaeyen

De originele factuur van de staalhandel waar de eerste IJzerbedevaart werd besteld

Leren jas, gedragen door de dubbelganger van Frank Bomans in ‘Thuis’

Frank Bomans in 'Thuis' Beeld VRT

Een goudkleurig treinticket, overgebleven van de Slag der Gulden Sporen

Een héél erg overtuigende kopie van het verdwenen paneel van ‘De rechtvaardige rechters’ (schenker onbekend, misschien toch eens laten nakijken)

Een halfvolle pot smaragdgroene verf, nog gebruikt door Jef Geeraerts om zijn ‘Gangreen’ te schilderen

Spade gekocht voor de eerste steek van het ondergrondse Ventilus-traject (ongebruikt)

De gesp van de eerste Gordel

De tube superlijm gebruikt in ‘Lijmen/Het been’

Een eeuwenoude houtsnede waarop de plechtige communie van Mark Eyskens te zien is

Een proefdruk van de niet verschenen Rik Torfs-editie van De Druivelaar

Rik Torfs Beeld Thomas Sweertvaegher

Eén skelet van een Tyrannosaurus Rex (geschonken door F. Huts)

Het schoolbord waarmee Hendrik Conscience zijn volk leerde lezen

Het vaarbewijs van de Schipper naast Mathilde

Een echte loopgraaf uit de westhoek (inclusief monocle en Nike Airs)

De originele gloeilamp uit ‘Het dwaallicht’ van Willem Elsschot

De gouden glitterjas van Frederik Delaplace (lichte champagnevlekken op mouw)

Set bokshandschoenen, gebruikt voor het eerste kaakslagflamingantisme

De oorspronkelijke zakdoek uit ‘Het verdriet van België’ (gebruikt)

Een blik blauwe bonen uit 1985, afkomstig uit de Delhaize van Aalst

Schilderij ‘Vrouw met fiets in vette kont’ (onbekende meester)

Vrouw met fiets in vette kont Beeld Humo

De originele naaimachine gebruikt in het stikstofdebat

Ettelijke containers met onverkochte dvd’s van ‘The Loft’

Een collectie vintage sms-berichten waarin Yves Leterme informeert naar de exacte locatie van ene Henry

De allereerste editie van Humoradio (kruiswoordraadsel helaas ingevuld)

Een verscheurd Weight Watchers-abonnement, afkomstig uit het schildersatelier van Peter Paul Rubens

De pot haargel van Kuifje

Hamer, beitel, en zaag, afkomstig uit het Gamma-filiaal waar ‘Het Peulengaleis’ werd opgenomen

De verzamelde commentaren van Alfons G. (74), achtergelaten op de OnlyFans-account van Tanja Dexters

Een collectie medeklinkers mismeesterd door Herman de Croo (veel dubbele, voornamelijk g’s en h’s)

Een overgebleven toonladder van de eerste editie van het Vlaams Nationaal zangfeest

De architecturale bouwplannen voor de villa van Andy Peelman (1 miljoen, zònder bouwgrond)

Andy Peelman Beeld VTM

Plastic vorkje, gebruikt tijdens de laatste bestelling van Bart de Wever in Frituur ‘t Draakske

Eén rechterschoen maat 54, naar verluidt afkomstig van Tante Sidonia

Bord met éénpersoonsportie cordon sanitaire (kouder dan ooit)

Alle gebundelde bezwaarschriften tegen de oprichting van een Vlaamse canon (onontvankelijk verklaard)