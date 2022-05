‘Pas werd er nog een Foo Fighters-concert stilgelegd, het publiek kon hen niet horen door de aanliggende padelclub’

De komende vijf jaar verwacht Sport Vlaanderen een verdubbeling van het aantal padelcourts in Vlaanderen. Hemels voor fans van de minst interessante activiteit sinds kantklossen, maar een hel op aarde voor alle omwonenden. Oké, het is natuurlijk altijd beter je ongenoegen af te reageren op een balletje dan je partner of een collega in elkaar te rammen, maar daarmee zijn de voordelen van het padellen meteen opgesomd. Laten we het dan maar even over de nadelen van de sport hebben. Dat zijn er niet weinig, want het padellen is misschien niet zo ontwrichtend als de klimaatverandering, maar het scheelt niet veel. Ja, dankzij die sport kraakt de samenleving in al haar voegen. En als u dat nog niet had gemerkt, dan is dat enkel omdat het lawaai van die ballen dat gekraak overstemt.

HUMO Wordt de geluidsoverlast van zo’n padelveld niet overdreven?

GOVERT BAL (padelscepticus) «Een paar weken geleden mochten de Foo Fighters eindelijk nog eens optreden, in de buurt van Philadelphia. Na twintig minuten werd het concert stilgelegd omdat Dave Grohl zichzelf niet kon horen. Het festivalterrein lag immers naast een padelclub. Dat zegt genoeg, denk ik. Het knallen van die ballen klinkt als een doffe mitrailleur, als een onweer in de bergen, als ijsbergen die elkaar in de haren vliegen en drumstellen die aan lange kettingen over het parcours van Parijs-Roubaix worden gesleept. Maak daar dan de optelsom van. Door dat lawaai worden je darmen zo door elkaar geschud dat je lichaamsopeningen beginnen te twijfelen over hun exacte functie. Maar och, als dat het enige nadeel van padel was, viel er nog mee te leven.»

HUMO Wat zijn de andere nadelen?

BAL «Het is ongezond. Vaak zie je veertigers hulpeloos achter een rollator staan, met een Elsschotiaanse trek vol wroeging en spijt om de mond: ‘Ach, was ik maar nooit aan die ellende begonnen!’ Want hun knieën zijn om zeep, en ook hun andere gewrichten. Met name de polsen en de ellebogen zijn zo compleet verpulverd, dat zo’n sukkelaar niet eens zijn eigen rollator voort kan duwen. Dat zijn dan mensen die nog een heel leven voor de boeg hebben, tragisch! Maar er valt helaas nog meer te vertellen over deze sport uit de hel.»

LEES OOK De padelhype verklaard:‘Je hebt er niet al te veel techniek of conditie voor nodig’

HUMO Zoals?

BAL «De impact op het milieu. Iedereen roept om een betonstop en meer open ruimte, maar ondertussen worden er elke dag tien hectare padelbanen aangelegd. In dit tempo is Vlaanderen over tien jaar één groot padelveld. Je zult er helaas niet op kunnen sporten, want het zal drie meter onder de waterspiegel liggen. De rioleringen zullen het regenwater nooit kunnen opvangen.»

HUMO Padelvelden zijn toch waterdoorlaatbaar?

BAL «Op papier wel, maar bij elk spelletje wordt de bodem zodanig aangetrapt dat zo’n veld na een week een betonplaat is. Maar als we alle woningen op palen zetten, hoeft dat niet zo’n probleem te zijn. Nee, het échte probleem ligt elders.»

HUMO Waar dan wel?

BAL «In Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje. Tot een paar jaar geleden trok iedereen die met een midlifecrisis worstelde, even te voet naar Santiago de Compostella. De helft van de pelgrims bleef daar in de buurt rondhangen om er een B&B te beginnen, een goeie manier om de andere uitslovers wat comfort te bieden. Die mini-economie is helemaal stilgevallen, want wat doet een late veertiger die het ouder worden niet kan accepteren? Hij begint te padellen! Het is hemeltergend, en een ramp voor al die brave B&B-uitbaters. Maar het onheil grijpt nog veel verder om zich heen.»

HUMO Ik zie tranen in uw ogen, heeft dat er iets mee te maken?

BAL «Ja. Ik ben zelf een ongewild slachtoffer van die padelwaanzin. Er is een groep mensen – nu ja, ik moet ze wel mensen noemen omdat het geen dieren zijn, hoewel, eigenlijk zijn het gewoon beesten, niet meer of niet minder – en dat zijn de zogenaamde padelinstructeurs. Zij geven lesjes in die weerzinwekkende activiteit, maar vooral: ze maken relaties kapot. Mijn eigen vrouw heeft het na twintig jaar nodig gevonden iets met zo’n ballenmeppend leeghoofd te beginnen, en ze is niet de enige. Ik ben er kapot van. En vind op mijn leeftijd nog maar eens een lieve, verstandige en goed geconserveerde partner. Dat is niet zo simpel. Ik zie maar één mogelijkheid, en dat is een bondgenootschap met de Andere Zijde, met de Duistere Machten van het Kwaad. Ik ga dus, met de dood in het hart, een opleiding tot padelcoach volgen. Het was een moeilijke en harde beslissing, en ik heb er veel gewetenswroeging over gehad. Zekerheid dat het iets zal oplossen, is er niet. Maar als je naar zo’n padelveld gaat kijken en je ziet hoeveel lekkere wijven daar rondspringen, dan geeft dat toch een sprankeltje hoop.

»Mag ik iets vragen? Zou je me veel sterkte willen toewensen?»

HUMO Geen probleem. Veel sterkte.

BAL «Dank je wel.»