De kans dat Sven Pichal ooit te gast zal zijn in ‘James de musical’, lijkt wel erg klein geworden. Als genoegdoening offreren we de fans deze enscenering van de gevallen radiomaker met ontblote floret en nietsvermoedende knaap, naar het ‘Portret van Faure in de rol van Hamlet’ (1877) van Édouard Manet (1832-1883). Het origineel hangt in het Museum Folkwang in Essen.

