Pret op het internet met de afgang van de Rode Duivels: ‘Is dit een goed moment om ‘principieel’ het WK voetbal te boycotten?’

De schaamte op onze wangen kleurt vandaag niet rood, maar oranje, want de Rode Duivels hebben een pakkie voor de broek gekregen van onze noorderburen. Na de openingswedstrijd van onze poule in de Nations League verliet Nederland het Koning Boudewijnstadion met een bikkelharde 1-4-zege en dat is het internet niet ontgaan. Bij wijze van sadomasochistisch leedvermaak bundelden we de grappigste uithalen. ‘Wilmots buiten!’

Nou, hier gaan de Belgen toch een flinke Qatar aan overhouden. #belned — Filip Aerts (@FilipAertsDigi) 3 juni 2022

Ik stel een taskforce, onderzoekcommissie, burgerpanel en bevraging voor om de Rode Duivels voor te bereiden op Qatar. — Mohamed (@mohamedouaamari) 3 juni 2022

Als België dit team bij elkaar weet te houden gaan we er in Nederland nog veel plezier aan beleven #belned — DeSpeldSport (@SpeldSport) 3 juni 2022

Mathematisch kan het nog #BELNET — Stef Segers (@StefSegers1) 3 juni 2022

Is dit al een goed moment om "principieel" het WK voetbal te boycotten ? #BELNED — Big Abides (@AbidesBig) 3 juni 2022