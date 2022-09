Pret op het internet met het bizarre WK-verhaal van Van der Poel: ‘Mooi van Remco, die solidariteit met Mathieu’

Had Mathieu van der Poel Remco Evenepoel van de wereldtitel kunnen houden in Australië? We zullen het nooit weten, want de Nederlandse wielrenner stapte na 30 kilometer uit de race na een uiterst bizar nachtelijk incident. ‘Matje’ kon niet slapen door twee rumoerige meisjes op de gang van zijn hotelkamer, waarna hij tegen hen uitvloog. Een van de meisjes beweert daarbij haar arm bezeerd te hebben. MVDP mocht enkele uren brommen in de Australische cel, terwijl Evenepoel zich nog eens omdraaide en heerlijk verder droomde over de regenboogtrui. Niet getreurd, Mathieu: het internet klopt op je deur om je op te vrolijken met de beste grappen.

Een foto van de twee tieners die kabaal maakten in het hotel van Mathieu. #Wollongong2022 pic.twitter.com/E9BCPN9gBd — Alain Mouton (@alainmoutonVL) 25 september 2022

Eerst checken of Mathieu van der Poel in de buurt slaapt. — Lieven Scheire (@lievenscheire) 25 september 2022

"I'm not gonna see my bed tonight."

Mooi van Remco, die solidariteit met Mathieu van der Poel onmiddellijk na de meet. #wkwielrennen #Wollongong2022 — Michael Vetters (@MichaelVetters) 25 september 2022

Er was iets met Van der Poel. pic.twitter.com/NioAHeRWMJ — jochem maes 🌈 🌈 (@hetjoch) 25 september 2022

Sportweekend:



Kipchoge liep niet lang

Van der Poel zat in ‘t gevang

Remco pakte weeral goud

Geen medaille meer voor Wout

Mannen hielden het niet droog

Een breuk in een elleboog

Hein klaagde over kleur

« Moa vint toch. Wa ne coureur » — Kenny (@Nonunsenses) 25 september 2022

Vroege aanval van Mathieu van der Poel, maar de Australiërs hebben 'm snel bij de lurven gegrepen. Daarna is Remco efkes gaan losrijden omdat ie een nieuwe fietstrui moest ophalen. — Koen (@KoenElHerrero) 25 september 2022

Vannacht tot 2.30 uur aan het bier en nu al weer met flinke hoofdpijn paraat beneden vanwege luidruchtige kinderen. Ik had een voorbeeld aan Van der Poel moeten nemen. #wkwielrennen — Ferry de Bont (@Hoekie_B) 25 september 2022

Was wel een goed idee om die twee kleindochters van @josedecauwer te laten spelen op de gang van Mathieu 😂 #Wollongong2022 — Kris met K 💜 (@grabberke) 25 september 2022