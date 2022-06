Pret op het internet: website maakt van uw wildste fantasieën een (soms angstaanjagend) kunstwerk

Leg De Schreeuw het zwijgen op, trek een kruis door de werken van Van Gogh en smeer naar hartelust taart over de Mona Lisa want there’s a new artist in town. DALL-E, een door artificiële intelligentie gedreven website, kan al uw wildste fantasieën in beeld brengen. Het artistieke talent van de AI, die overigens is vernoemd naar klokkensmelter Salvador Dalí, verovert sinds een week het internet. Humo verzamelt voor u diens meest Louvre-waardige werken.

Soms grappig. Soms artistiek. Meestal ongelooflijk angstaanjagend. Probeer het hier zelf ook eens. Opgelet: de servers raken vaak overbezet waardoor het even kan duren.

Op naar Mancheeseter. Te flauw? Sorry.

Misschien toch geen kindjes mee laten spelen.

Hier geen rake opmerking, maar wel een leuk weetje: OG 1 Kenobi is de naam van een populaire wietsoort.

Lap, weg jeugdsentiment.

Ik denk dat ik op moet houden voor ik nachtmerries krijg #dalle pic.twitter.com/GH8MqAIszG — Μarlies Ηeijkoop👩‍💻🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@mlies37) 10 juni 2022

Hoe slaagt BoJo erin om hier minder sjofel te lijken met het prompt ‘dakloos’ dan in het parlement?

Klontje boter meer en Jeroen Meus heeft een nieuwe bladzijde gevuld in zijn volgend kookboek.

Patatin: minder gevaarlijk dan Poetin, maar evenzeer een bron van nachtmerries (en koolhydraten).

Ware schoonheid zit toch vanbinnen. Toch?

♬ Gay now, you’re an All Star ♬

He's just like me fr pic.twitter.com/WTGjguES5q — APPLE!! 🦈 (@APPLEIZCOOL) 13 juni 2022

Make America Love Again.