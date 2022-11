‘Ren, Lachaert, ren!’ Open VLD-voorzitter doet recordpoging wegsprinten voor de camera's in ‘Terzake’

De sfeer in de federale regering is weleens beter geweest dan de voorbije weken. Afgelopen weekend beklaagde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zich voor de camera's van de Franstalige tv-zender RTL-TVI over de scherpe kritiek die zijn ministers krijgen vanuit de liberale coalitiepartner MR. Lachaert wilde daarover ook Georges-Louis Bouchez aanspreken, want hij ‘wil dat het ophoudt, dit is niet meer aanvaardbaar.’

Dat de kwestie bijzonder gevoelig ligt, bleek gisterenmiddag toen een journaliste van Terzake hem er een paar vragen over wilde stellen. Lachaert liep weg van de reporter, maar kon haar niet afschudden. Toen de cameraman hem ook nog inhaalde, maakte Lachaert rechtsomkeert en sprintte hij weg. Niet alleen de keuze om weg te rennen was opmerkelijk, ook het tempo waarop: met de conditie van de voorzitter lijkt weinig mis.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verandert plots van looprichting tijdens een interview. Waar? ‘Terzake'. Waarom is het opvallend? De snelheid van de voorzitter is indrukwekkend.

Op Twitter ging het fragment al snel viraal en werd het loopje van Lachaert gretig op de hak genomen. ‘Als Eden Hazard zo een versnelling uit zijn benen schudt, worden we los wereldkampioen’, ‘Aje moe kakkn, moe je kakkn!’, en ‘Nu ik terug groen licht heb van mijn arts om te sporten: heeft iemand het loopschema van Egbert Lachaert voor mij?’ klonk het onder meer.

"Waarom loopt u weg, meneer Lachaert?"



Spanning bij de liberale familie. Vanavond reageert @GLBouchez in #terzaketv

In de liberale familie kwam het uiteindelijk gisteren toch nog goed. Na intensief sms-verkeer tussen Bouchez en Lachaert kwam er uiteindelijk een gezamenlijke verklaring uit de bus: ‘Om onze strijd voor een meer liberale samenleving te versterken is het nodig om gevoeligheden binnen beide partijen te respecteren.’ Al liet Bouchez in de uitzending van ‘Terzake’ nog wel optekenen dat hij niet meteen van plan is zijn communicatiestijl te veranderen.

Lachaert is overigens niet de eerste politicus die wegrent voor journalisten. Vorige maand nog liep Antwerpse Cultuurschepen Ait Daoud letterlijk weg uit de Radio 1-uitzending.