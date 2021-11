God is liefde en liefde is overal: dat hebben twee parochianen van Bree enthousiast in de praktijk gebracht, zeer tot ongenoegen van de clerus. Maar niets let hen om filmpjes van hun eigen minnespel te verspreiden, al dan niet in de stijl van de ‘Sint-Gregoriusmis’ (1440) van Robert Campin (1375-1444).

Sint-Gregoriusmis’ (1440) Beeld Robert Campin