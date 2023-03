‘Siegfried, vuile parasiet!’ ‘De ideale wereld’ lanceert prachtige benefietsong voor nieuwe ramp

Afgelopen week verscheen de benefietsong ‘People Help the People’ van verschillende Belgische artiesten voor de aardbevingen in Syrië en Turkije. Een uitstekende initiatief, maar helaas bleef door alle aandacht een andere ramp tot nu toe onderbelicht. Gelukkig is daar ‘De ideale wereld’ om ook het vergeten pensioenleed van Siegfried Bracke en Herman De Croo onder de aandacht de brengen.

Bekijk de video hieronder, of hier op YouTube.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door De Ideale Wereld (@deidealewereld) op 7 Mar 2023 om 3:10 PST