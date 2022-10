Sociaal Incapabele Michiel legt uit waar je je wel en vooral níét aan moet vastplakken

Het is tegenwoordig niet makkelijk als klimaatactivist. Gewoon op straat komen met een spandoek of spijbelen maakt geen indruk meer, en dan grijp je al snel naar de tube secondelijm. Zo kan je je vastplakken aan de weg, de muur, een talkshowtafel of je plakt je kale knikker eens tegen een Vermeer. Dat klinkt allemaal niet bijster comfortabel, maar volgens Sociaal Incapabele Michiel zijn er nog veel slechtere dingen om je aan vast te lijmen. Davy Gilles of de uitwerpselen van een herkauwer. Dus jongens: ‘Kleef alsof het je laatste dag is!’