‘South Park’ steekt de draak met Black Friday: ‘Ik at mijn zoon op voor een Blu-ray-speler, ho ho ho’

Het is vandaag Black Friday, een koopjesdag die vanuit de Verenigde Staten is komen overwaaien. Over de grote plas levert het feest der massaconsumptie al jaren spectaculaire maar ook hallucinante taferelen op. De makers van ‘South Park’ maakten enkele jaren geleden een speciale aflevering om de volkswaanzin op geheel eigen wijze te illustreren, en daarvoor haalden ze de mosterd bij ‘Game of Thrones’. Winter is coming.

Randy Marsh weet duidelijk nog niet wat hem te wachten staat wanneer hij als bewaker van het winkelcentrum wil bijklussen op Black Friday: