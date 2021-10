Speel Humo’s Brute Berichtjesquiz en ontdek naar wie Bart De Pauw zijn berichtjes beter wel had gestuurd

Iedereen stuurt wel eens per ongeluk een bericht naar een verkeerde ontvanger. Zelden gebeurt zoiets 900 keer in drie weken tijd naar een stagiair bij je eigen productiehuis, maar toch. In een parallel universum, één waarnaar Bart De Pauw zich nu waarschijnlijk stante pede zou willen transporteren, waren de berichtjes waarmee hij de burgerlijke partijen in zijn proces bestookte, eigenlijk bedoeld voor iemand anders. Vul Humo’s Brute Berichtjesquiz in en ontdek wie de ‘juiste’ ontvangers hadden kunnen zijn.

Naar wie had Bart De Pauw zijn berichten wél kunnen sturen?