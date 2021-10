Speel NU ‘Waar is Wally?’ op HUMO.be en maak kans op 10 spelletjesboeken van deze iconische reeks

Eerst en vooral, noteer in uw agenda: 26 oktober. Want vanaf dan vindt u bij Humo 5 weken lang ‘Waar is Wally?’ Dé oerreeks onder de zoekboeken waarvan ondertussen wereldwijd meer dan 55 miljoen exemplaren werden verkocht. Exclusief voor Humo werd het beste verzameld in 5 boeken. Voor maar 6,95 euro extra krijgt u het boek van de week, compleet met harde kaft, bij uw lijfblad.

Nu al zin in nostalgische puzzelplezier? Dat kan. Om uw speurneus en -ogen alvast wat aan te scherpen brengen we een hele week lang dagelijks een ‘Waar is Wally’ zoekplaat op Humo.be.

Doe mee, vind Wally en maak kans op een uniek exemplaar van het ‘Waar is Wally?’ Spelletjesboek. Wie zoekt die wint. Veel succes!