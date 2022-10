Stem op Clement Peerens voor de Belgian Podcast Awards!

Clement Peerens, popkenner uit Antwerpen en het exploderende brein achter The Clement Peerens Explosition, laat al het hele jaar zijn licht schijnen op de muziekwereld in ‘De ongelogen waarheid’. Trouwe luisteraars ontdekten in de podcast al dat Beyoncé reclame maakt voor peirdevet, David Bowie een fooraap is en hoe het kind van Natalia te wereld kwam.

De jury van de Belgian Podcast Awards luisterde geboeid en kwam na nuttiging van een pak in paardenvet gebakken frieten tot de enige juiste conclusie, namelijk dat ‘De ongelogen waarheid’ tot de beste podcasts van het jaar behoort. Hij is maar liefst genomineerd in maar liefst twéé categorieën: ‘Comedy’ en ‘Culture & Music’. Nu heeft Clement niemand nodig om hem te vertellen dat hij het goed doet - dat weet de man zelf beter dan wie ook - maar de gedachte dat een of andere boer met de prijs gaan lopen, kan niet anders dan ondraaglijk zijn voor hem.

Stemmen doe je hier en kan meteen in beide categorieën. Dat kan van zondag 16 oktober tot en met dinsdag 25 oktober, middernacht.